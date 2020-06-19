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19 червня 2020, пʼятниця, 08:27 10
Силові структури 2020-06-19T10:30:03+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі. В бою загинув український військовий, ще один поранений

Загострення на Донбасі. В бою загинув український військовий, ще один поранений

Анна Рудык
Донбас, ЗСУ, Українські військові
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

18 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Повідомляється, що збройні формування РФ обстріляли наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", недалеко від Авдіївки ворог в обід і неодноразово у вечірній час застосував проти наших воїнів міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також за темний час доби у цього населеного пункту агресор привів снайперську зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник вранці випустив 7 хв із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а у другій половині дня двічі обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На жаль, в результаті обстрілу ворожих один наш захисник загинув і ще один воїн отримав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненому воїну бажає якнайшвидшого одужання ... За даними розвідки, 18 червня українські захисники знищили одну ворожу військову вантажівку і склад боєприпасів на позиції мінометних загарбників", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські збройні формування обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Кримського.

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня на Донеччині загинув військовий, ще двоє були поранені.

Також бойовики біля Кримського відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм у вівторок.

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