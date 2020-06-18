На Донбассе ВСУ понесли потери: погиб военный, еще двое - ранены

Вчера, 17 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский защитник, один получил ранение, и еще один - боевую травму. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что боевики обстреляли наши позиции из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитнику Опытному российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Защитников Украины в районе Водяного враг обстрелял из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому и травмированному воинам желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант.

С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, боевики возле Крымского открывали огонь из минометов калибра 120 мм во вторник.

Также ранее боевики обстреляли жилые кварталы возле Авдеевки и ранили женщину.