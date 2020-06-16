Бойовики біля Кримського відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм у вівторок

Після того, як бойовики 15 червня 7 раз обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил (ООС) і поранили чотирьох українських військовослужбовців, у вівторок, 16 червня, вони 2 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це сказано в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню", — сказано в ньому.

Зазначено, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Крім цього, агресор задіяв біля населеного пункту Оріхове автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

З початку поточної доби втрат в рядах ООС немає.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції ООС залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли житлові квартали біля Авдіївки і поранили жінку.