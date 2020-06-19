Сьогодні біла смуга в трьох знаків зодіаку, — астролог

У п'ятницю зірки обіцяють початок білої смуги Дівам, Стрільцями Водоліям. У той час, як Овнів, Раків і Риб четвер пройшов успішно. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 19 червня, розкажуть Українські Новини.

Діва

На Дів чекає перспективний день. З ранку всі питання будуть вирішуватися дуже легко. У п'ятницю варто показати себе з кращої сторони. Не пропустіть у цей день свій шанс, адже зірки нададуть нові можливості. Зверніть увагу на кар'єру і роботу в новому напрямку. Будь-які зрушення будуть успішними. Ввечері також порадують новини, пов'язані з друзями або близькими.

Стрілець

У Стрільців вдалий день. Можна будувати плани з прицілом на майбутнє. Нічого не завадить представникам рухатися обраним шляхом і в результаті отримати бажане. Зірки радять використовувати цю обставину, щоб вплинути на розвиток ситуації у своїх інтересах. Однак у п'ятницю не слід проявляти легковажність, інакше це призведе до помилок.

Водолій

День у Водоліїв буде складатися успішно. Вони будуть рухатися у вірному напрямку. У п'ятницю краще прислухатися до власних думок та інтуїції, не відмовлятися від своїх планів, якими б вони не були суперечливими в очах інших. Успіхи будуть скромними, але зірки запевняють, що це тільки початок шляху і в підсумку Водолії досягнуто всього, чого бажали.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує дощ, шквальний вітер і град у п'ятницю, 19 червня.

Крім того, 21 червня українці зможуть побачити незвичайне сонячне затемнення "Вогняне кільце".