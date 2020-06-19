підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 05:03 13
Lifestyle 2020-06-19T10:15:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні біла смуга в трьох знаків зодіаку, — астролог

Сьогодні біла смуга в трьох знаків зодіаку, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Знаки зодіаку, Прогноз астролога на сьогодні, Поради астролога
Гороскоп на 19 червня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 19 червня 2020. Фото: pixabay

 У п'ятницю зірки обіцяють початок білої смуги Дівам, Стрільцями Водоліям. У той час, як Овнів, Раків і Риб четвер пройшов успішно. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 19 червня, розкажуть Українські Новини.

Діва

На Дів чекає перспективний день. З ранку всі питання будуть вирішуватися дуже легко. У п'ятницю варто показати себе з кращої сторони. Не пропустіть у цей день свій шанс, адже зірки нададуть нові можливості. Зверніть увагу на кар'єру і роботу в новому напрямку. Будь-які зрушення будуть успішними. Ввечері також порадують новини, пов'язані з друзями або близькими.

Стрілець

У Стрільців вдалий день. Можна будувати плани з прицілом на майбутнє. Нічого не завадить представникам рухатися обраним шляхом і в результаті отримати бажане. Зірки радять використовувати цю обставину, щоб вплинути на розвиток ситуації у своїх інтересах. Однак у п'ятницю не слід проявляти легковажність, інакше це призведе до помилок.

Водолій

День у Водоліїв буде складатися успішно. Вони будуть рухатися у вірному напрямку. У п'ятницю краще прислухатися до власних думок та інтуїції, не відмовлятися від своїх планів, якими б вони не були суперечливими в очах інших. Успіхи будуть скромними, але зірки запевняють, що це тільки початок шляху і в підсумку Водолії досягнуто всього, чого бажали.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує дощ, шквальний вітер і град у п'ятницю, 19 червня.

Крім того, 21 червня українці зможуть побачити незвичайне сонячне затемнення "Вогняне кільце".

Більше новин про: Гороскоп Знаки зодіаку Прогноз астролога на сьогодні Поради астролога

В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі
Легалізація грального бізнесу та забезпечення лікування коронавіруса. Чим займеться Рада перед вихідними
Новини
У 2019 році "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 34 нових об'єкта 10:50 Прес-реліз
Відсутній склад злочину. Три справи проти Порошенка закрили 10:25
Київстар, Vodafone Україна та lifecell почали рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц 10:20 Прес-реліз
З початку року АТ "Миколаївгаз" газифікувало понад сотню помешкань 10:05 Прес-реліз
Суд заарештував підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк Мангера 10:00
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
більше новин
Населення України продовжує стрімко скорочуватися. Померлих вдвічі більше, ніж народжених
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok