Місцями грози, град і шквальний вітер. Прогноз погоди на 19 червня

19 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, вдень із грозами, подекуди з градом, вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів, тоді як синоптик прогнозує, що влітку температура повітря підніметься до +34 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень грози, в окремих районах град, вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

В Карпатах сильні дощі, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині вночі короткочасні дощі, вдень сильні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці вночі короткочасні дощі, вдень сильні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві вночі короткочасні дощі, вдень сильні дощі, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень із грозами, подекуди з градом, вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +26...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза і град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +26...+31 градус.

У Ялті місцями короткочасний дощ. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

18 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в другій половині тижня повітря прогріється до +30 і вище, проте вже в понеділок, 22 червня, похолодає.

Раніше метеорологи дали прогноз на найближчі 30 років.