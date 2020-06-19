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19 червня 2020, пʼятниця, 06:00 6 Інфографіка
Фінанси 2020-06-19T07:45:02+03:00
Українські Новини
На фінансування липневих пенсій ПФУ за один день направив 2,5 млрд гривень

На фінансування липневих пенсій ПФУ за один день направив 2,5 млрд гривень

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, пенсія в Україні, фінансування пенсій, пенсії в Україні
Пенсія. Фото: pixabay
Пенсія. Фото: pixabay

У четвер, 18 червня, Пенсійний фонд України (ПФУ) відповідно до графіка продовжив свою діяльність і вже профінансував пенсійні виплати на 74,6% в той яас, як багато пенсіонери потрапляють в ситуацію, коли їх знайомі отримують більший розмір виплат, ніж вони, при тому маючи аналогічні вислугу років, зарплату і навіть місце роботи.

Про це Facebook повідомляє пресслужба ПФУ.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 2,5 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що фінансування пенсій червня вже становить 29 млрд гривень.

Виплати пенсій будуть проводитися у визначену для кожного пенсіонера дату в установленому порядку.

Крім того, в ПФУ опублікували інфографіку про фінансування співів.

Фінансування пенсій. Інфографіка ПФУФінансування пенсій. Інфографіка ПФУ

Як повідомляють Українські Новини, дефіцит Пенсійного фонду з 2016 року постійно зростає і вже досяг 172 млрд гривень. У Кабміні пропонують ввести другий рівень пенсійної системи – накопичувальний.

Після березневого збільшення середньої зарплати, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за квітень у розмірі 9 325,93 гривень.

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