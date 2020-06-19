На фінансування липневих пенсій ПФУ за один день направив 2,5 млрд гривень

У четвер, 18 червня, Пенсійний фонд України (ПФУ) відповідно до графіка продовжив свою діяльність і вже профінансував пенсійні виплати на 74,6% в той яас, як багато пенсіонери потрапляють в ситуацію, коли їх знайомі отримують більший розмір виплат, ніж вони, при тому маючи аналогічні вислугу років, зарплату і навіть місце роботи.

Про це Facebook повідомляє пресслужба ПФУ.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 2,5 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що фінансування пенсій червня вже становить 29 млрд гривень.

Виплати пенсій будуть проводитися у визначену для кожного пенсіонера дату в установленому порядку.

Крім того, в ПФУ опублікували інфографіку про фінансування співів.

Фінансування пенсій. Інфографіка ПФУ

Як повідомляють Українські Новини, дефіцит Пенсійного фонду з 2016 року постійно зростає і вже досяг 172 млрд гривень. У Кабміні пропонують ввести другий рівень пенсійної системи – накопичувальний.

Після березневого збільшення середньої зарплати, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за квітень у розмірі 9 325,93 гривень.