Працювали разом, а пенсії різні: чому у колег може відрізнятися розмір виплат

Тоді як після пенсійної реформи в Україні можна буде отримувати дві або три пенсії замість однієї, на сьогодні багато українських пенсіонери потрапляють в ситуацію, коли їх знайомі отримують більший розмір виплат, ніж вони, при тому маючи аналогічні вислугу років, зарплату і навіть місце роботи.

Як пише газета "Пенсійний кур'єр", з таким питанням в радакцію звернулися два пенсіонери, які знайомі тривалий час і ще з часів молодості працювали інженерами на одному підприємстві. На це питання їм відповіли експерти рубрики "Пенсійний гід".

Відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп Х Кс

П - розмір пенсії, грн;Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, грн.; Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 зазначеного Закону.

"Відповідно до статті 40 Закону заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 01.07.2000 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30.06.2000 незалежно від перерв", — сказано в повідомленні.

У разі, якщо страховий стаж особи після 01.07.2000 становить менше 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд за 30.06.2000 незалежно від перерв на підставі довідки підприємства або архівної установи.

Також варто зазначити, що якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж зазначено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Нагадаємо, до кінця 2020 року пенсії в Україні підвищать ще двічі. Крім того, українцям через місяць, 1 липня, перерахують головний соціальний стандарт – прожитковий мінімум, що, призведе до підвищення пенсій.