У столиці відкриється музей історії Труханового острова

У Києві з'явиться музейна експозиція історії Труханового острова з метою залучення як можна більшого числа інвесторів, повідомляє прес-служба КМДА.

Розпорядженням №1820 був оголошений конкурс по залученню інвесторів для реалізації проекту "Облаштування музейної експозиції історії Труханового острова з супутньою інфраструктурою на території Труханового острова".

Об'єкт інвестування буде включати приміщення музейної експозиції, інвентарну і туалет. У музейній експозиції історії Труханового острова будуть представлені різні періоди історії: дореволюційний, довоєнний і сучасний. Музейна експозиція буде сформована з фотографій, знайдених артефактів і картографічних джерел, розповідати реальні цікаві історії, пов'язані з островом.

Замовником реалізації проекту є Центральний парк культури і відпочинку міста Києва. Комунальному підприємству "Київське інвестиційне агентство" доручено провести підготовку передінвестиційних робіт.

Музей припускають розташувати на території Труханового острова в Дніпровському районі столиці. Він буде мати орієнтовну площу 0,07 га.

Як повідомляли Українські Новини, на Труханів острів у Києві впав вертоліт. Нагадаємо, що з 13 листопада діють нові правила в'їзду на Труханів острів у Києві.