Зеленський пропонує, щоб Всеукраїнський референдум скасував прийняті Радою закони

Президент Володимир Зеленський, який пропонує винести на Всеукраїнський референдум питання зміни території України, пропонує Верховній Раді передбачити можливість скасування прийнятих парламентом законів на всеукраїнському референдумі.

Відповідний законопроєкт № 3612 зареєстрований у парламенті 9 червня, передають Українські Новини.

У тексті законопроєкту поняття "Всеукраїнський референдум" трактується як форма безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування в порядку, встановленому Конституцією, і в разі ухвалення цього закону.

Згідно із законопроєктом, Всеукраїнський референдум проводиться шляхом таємного голосування і на нього можуть виноситись питання про припинення дії законів або окремих його положень за народною ініціативою.

У такому випадку в указ Президента про проголошення референдуму за народною ініціативою додається текст проєкту закону про припинення його дії або окремих його положень, запропонованих для винесення на референдум, а після видання указу визначається дата проведення референдуму - останню неділю 60-денного строку з дня видання указу.

Ініціативна група Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою створюється на зборах громадян України, в якому бере участь не менш 300 виборців; організатори повинні не менш ніж за 5 днів повідомити Центральну виборчу комісію про дату, місце і час проведення такого зібрання.

ЦВК повинна направити на збори свого представника для фіксації факту проведення зборів.

При цьому текст законопроєкту про припинення дії закону або окремих його положень, який пропонується винести на Всеукраїнський референдум за народною ініціативою, не може бути змінений після його затвердження більшістю зареєстрованих учасників зборів про проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Наголошується, що законопроєкт про припинення дії закону або окремих його положень вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більша частина виборців, які взяли участь у голосуванні.

Результати народного волевиявлення на Всеукраїнському референдумі не потребують затвердження будь-яким державним органом, а рішення, прийняте на ньому, може бути змінене тільки шляхом Всеукраїнського референдуму не раніше, ніж через 3 роки з дня його прийняття.

Передбачається, що Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими і позачерговими загальнодержавними виборами.

При цьому підготовка і проведення Всеукраїнського референдуму здійснюються публічно і відкрито, для чого Центральна виборча комісія, комісії із Всеукраїнського референдуму відповідно до своїх повноважень оприлюднюють відомості про свій склад, місце знаходження та режим роботи, про утворення округів Всеукраїнського референдуму і дільниць, які забезпечують можливість ознайомлення громадян зі списками виборців, та оприлюднюють результати всеукраїнського референдуму.

Процес Всеукраїнського референдуму починається на наступний день після дня опублікування указу Президента або постанови парламенту, а завершується через 15 днів після дня офіційного оголошення ЦВК результатів Всеукраїнського референдуму.

Всеукраїнський референдум проводиться за кошти державного бюджету, а єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення такого референдуму затверджується ЦВК.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді прийняти законопроєкт про всеукраїнський референдум.

Раніше Рада винесла законопроєкт про референдум на громадське обговорення.