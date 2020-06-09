підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 червня 2020, вівторок, 10:53 15
Верховна Рада і партії 2020-06-09T12:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує Раді прийняти законопроєкт про всеукраїнський референдум

Зеленський пропонує Раді прийняти законопроєкт про всеукраїнський референдум

Анна Рудык
Рефернедум, Верховна Рада, Володимир Зеленський, Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді прийняти законопроєкт про всеукраїнський референдум, який Верховна рада виносила на громадське обговорення.

Відповідний законопроєкт № 3612 зареєстровано у парламенті 9 червня, передають Українські Новини.

Так, 9 червня Президент вніс у парламент законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Його текст наразі відсутній на сайті Ради.

При цьому у своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що проєкт закону про всеукраїнський референдум буде однією з перших законодавчих ініціатив.

Над законопроєктом працювала робоча група з питань народовладдя, яку очолює заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, законопроєкт про референдум планували опублікувати 4 березня.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що всеукраїнський референдум про доступ до ринку землі для іноземців буде проведено після прийняття нового законопроєкту про народовладдя.

Більше новин про: Рефернедум Верховна Рада Володимир Зеленський Зеленський

У бюджеті не передбачено грошей для Ради реформ, к...
Зеленський не проти захворіти на коронавірус, але ...
Соболєв виключає розгляд Радою у вівторок призначе...
Моторні оливи не є об'єктом оподаткування акцизом,...
Кількість нових випадків коронавірусу зменшується п'ятий день поспіль
Венедіктова готова підписати підозру Порошенку
Новини
Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії 12:43
У Польщі мають намір повернути карантин на тлі нових спалахів коронавіруса 12:18
До пом'якшення карантину не готовий Київ і сім областей 12:10
Частина дороги, огороджена бордюром. Фото: facebook.com/sergonaumovich
Cамозахоплену забудовником частину міської магістралі спробували "легалізувати", встановивши відбійник 12:08
У Київській області COVID-19 захворіли ще 24 людини. Де найбільше заражених 12:00
більше новин
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
Зеленський вважає необхідним легалізувати в Україні приватні армії 17:47
СБУ викликає Стерненко для вручення підозри. Той вже заявив, що не прийде 20:57
Технічні проблеми: єдиний реєстр декларацій перестав працювати 19:49
Міністр юстиції допускає, що введення карантину могло порушити Конституцію 21:35
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися 10:56 Інфографіка
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом 11:26
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України 09:00
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
більше новин
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok