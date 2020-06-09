Зеленський пропонує Раді прийняти законопроєкт про всеукраїнський референдум

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді прийняти законопроєкт про всеукраїнський референдум, який Верховна рада виносила на громадське обговорення.

Відповідний законопроєкт № 3612 зареєстровано у парламенті 9 червня, передають Українські Новини.

Так, 9 червня Президент вніс у парламент законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Його текст наразі відсутній на сайті Ради.

При цьому у своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що проєкт закону про всеукраїнський референдум буде однією з перших законодавчих ініціатив.

Над законопроєктом працювала робоча група з питань народовладдя, яку очолює заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, законопроєкт про референдум планували опублікувати 4 березня.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що всеукраїнський референдум про доступ до ринку землі для іноземців буде проведено після прийняття нового законопроєкту про народовладдя.