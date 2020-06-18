Майже в половині найбідніших країн учні не одержували підтримки під час пандемії, — ЮНЕСКО

Тод як в Україні ЗНО скасували через коронавірус, а випускники самі зможуть вибрати форму оцінювання знань, згідно з Всесвітньою доповіддю ЮНЕСКО з моніторингу освіти за 2020 рік "Інклюзивність і освіта: всі – це дійсно все", менш ніж в 10% країн існують закони, що сприяють забезпеченню повного охоплення освітою.

У доповіді міститься поглиблений аналіз ключових факторів, які призводять до ізоляції учнів у системах освіти в усьому світі, включаючи їх походження, самобутність і особливості (тобто стать, вік, місце проживання, рівень бідності, інвалідність, етнічна приналежність, приналежність до корінних народів, мова, релігія, статус мігранта або невідповідної особи, сексуальна орієнтація або вираження гендерної ідентичності, тюремне ув'язнення, переконання і погляди). Доповідь виявляє посилення ізоляції під час пандемії COVID-19 та надає дані, згідно з якими близько 40% країн з низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього не підтримували учнів з малозабезпечених сімей під час тимчасового закриття шкіл.

Всесвітня доповідь з моніторингу освіти (ВДМО) за 2020 рік містить заклик до країн зосередити увагу на тих, хто залишається осторонь після відкриття шкіл, з тим щоб сприяти створенню більш стійких і рівноправних товариств.

"Для вирішення завдань нашого часу, необхідно перейти до більш інклюзивної освіти", - заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле. "Переосмислення майбутнього освіти набуває ще більшого значення після пандемії COVID-19, яка ще більше посилила нерівність і привернула до неї увагу. Бездіяльність буде перешкоджати прогресу товариств".

Збереження ізоляції учнів. Доповідь за цей рік є четвертою щорічною Всесвітньою доповіддю ЮНЕСКО з моніторингу освіти (ВДМО), мета якої полягає в моніторингу прогресу в 209 країнах в досягненні цілей в галузі освіти, затверджених державами-членами ООН у Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.

У Доповіді наголошується, що 258 мільйонів дітей і молодих людей були повністю виключені з систем освіти, а злидні є головною перешкодою для їх доступу до освіти. У країнах з низьким і середнім рівнем доходу підлітки з 20% найбагатших домогосподарств мають у три рази більше шансів отримати середню освіту першого ступеню, ніж підлітки з бідних домогосподарств. Серед тих, хто закінчив середню школу першого ступеня, ймовірність того, що учні з найбагатших домогосподарств будуть мати базові навички читання та математики в два рази вища, ніж щодо учнів з найбідніших домогосподарств. Незважаючи на проголошену мету досягнення загальної середньої освіти до 2030 року, практично жодна бідна сільська молода жінка не закінчує середню школу принаймні в 20 країнах, головним чином в країнах Африки на південь від Сахари.

Крім того, згідно з Доповіддю, 10-річні учні в країнах з середнім і високим рівнем доходу, які навчаються на нерідній мові, як правило, у тестах з читання набирають на 34% менше балів, ніж носії мови. Було встановлено, що в десяти країнах з низьким і середнім рівнем доходу діти з обмеженими можливостями мають на 19% меншу ймовірність досягнення мінімального рівня володіння навичками читання, ніж діти без інвалідності. Крім того, у Сполучених Штатах учні з ЛГБТИ спільноти майже в три рази частіше заявляють про те, що вони не ходять до школи через те, що не відчувають себе в безпеці.

Несправедливі підстави. На додаток до сьогоднішньої публікації Група з підготовки Всесвітньої доповіді ЮНЕСКО з моніторингу освіти створила новий веб-сайт PEER, на якому розміщується інформація про закони і правила, що стосуються відкритості в освіті в кожній країні світу. Інструмент PEER показує, що багато країн досі практикують сегрегацію в сфері освіти, яка посилює стереотипи, дискримінацію і відчуження. Закони, що діють у чверті всіх країн, вимагають, щоб діти з обмеженими можливостями отримали освіту в окремих установах, і цей показник перевищує 40% у країнах Латинської Америки і Карибського басейну, а також в Азії.

Відверте позбавлення доступу до освіти. Дві африканські країни, як і раніше, забороняють вагітним дівчатам відвідувати школу, 117 країн дозволяють дитячі шлюби, а 20 країн ще не ратифікували "Конвенцію 138" Міжнародної організації праці, яка забороняє дитячу працю. У низці країн Центральної і Східної Європи діти ромів піддаються сегрегації в звичайних школах. В Азії переміщені особи навчаються в рамках паралельних систем освіти. У країнах ОЕСР більше двох третин учнів з числа іммігрантів відвідують школи, де вони становлять не менш ніж 50% від загального числа учнів, що знижує їх шанси на успіхи в навчанні.

"Пандемія COVID-19 надала нам реальну можливість по-новому поглянути на наші системи освіти", - заявив Манош Антонініс, директор Всесвітньої доповіді з моніторингу освіти. "Але перехід до світу, який цінує і вітає різноманітність, не відбудеться відразу. Існує очевидна напруженість між навчанням усіх дітей під одним дахом і створенням умов, в яких учні навчаються найкраще. Однак, пандемія COVID-19 показала нам, що ми можемо діяти по-іншому, працюючи спільно".

Було встановлено, що однією з перешкод для інтеграції є дискримінаційні погляди батьків: близько 15% батьків в Німеччині та 59% у Гонконгу, Китай, побоюються, що діти з обмеженими можливостями заважають навчанню інших дітей. Батьки вразливих дітей також хотіли б відправити їх до школи, які забезпечують їх добробут і відповідають їх потребам. В Квінсленді, Австралія, 37% учнів залишили звичайні навчальні заклади на користь спеціалізованих шкіл.

Доповідь показує, що системи освіти часто не враховують особливі потреби учнів. Лише 41 країна офіційно визнає мову жестів, і в усьому світі школи більш зацікавлені в отриманні доступу до інтернету, ніж у наданні всього необхідного для учнів з обмеженими можливостями. Близько 335 мільйонів дівчаток відвідують школи, які не надають їм послуги водопостачання, санітарії і гігієни, необхідні для продовження занять під час менструації.

Відчуження учнів. Коли учні недостатньо представлені у навчальних програмах і матеріалах, вони можуть відчувати себе відчуженими. Дівчатка і жінки становлять лише 44% згадувань у підручниках англійської мови для середніх шкіл в Малайзії та Індонезії, 37% в Бангладеш і 24% в провінції Пенджаб в Пакистані. Навчальні програми з 23 49 європейських країн не зачіпають питання сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або самовираження.

Вчителі потребують і хочуть пройти підготовку з питань відкритості, яку отримали менше 1 з 10 вчителів початкових шкіл в десяти франкомовних країнах Африки на південь від Сахари. Чверть учителів у 48 країнах повідомили, що хотіли б отримати додаткову підготовку за навчання учнів з особливими потребами.

Хронічна відсутність якісних даних про тих, хто залишається в стороні. Майже половина країн з низьким і середнім рівнем доходу не збирають достатніх даних про освіту дітей з обмеженими можливостями. Опитування домашніх господарств мають ключове значення для розбивки даних про освіту за індивідуальними характеристиками. Але 41% країн, в яких проживає 13% населення світу, не проводили подібні опитування або не публікували отримані дані. Дані про навчання в основному беруться зі шкіл без урахування тих, хто не відвідує школу.

"Брак даних не дозволяє нам отримати повну картину ситуації", - пояснив Антонініс. "Не дивно, що нерівність, яка раптово проявилася під час пандемії COVID-19, застала нас зненацька".

Ознаки прогресу на шляху до відкритості. У Доповіді і на його веб-сайті PEER зазначається, що багато країн використовують позитивні, інноваційні підходи для переходу до відкритості. Багато з них створюють інформаційні центри для декількох шкіл і дають можливість загальноосвітнім закладам приймати дітей із спеціальних шкіл, як це мало місце в Малаві, на Кубі і в Україні. Гамбія, Нова Зеландія і Самоа залучають позаштатних викладачів для охоплення малозабезпечених верств населення.

Було також зазначено, що багато країн роблять все можливе, аби задовольнити потреби різних груп учнів: наприклад, в індійському штаті Одиша в класах використовується мови 21 племені, Кенія адаптує свою навчальну програму до календаря кочівників, а в Австралії навчальні програми 19% учнів були скориговані викладачами таким чином, щоб їх очікувані результати відповідали потребам учнів.

Доповідь включені матеріали для цифрової кампанії під назвою "Всі – це дійсно все", в рамках якої пропонується низка ключових рекомендацій на наступні десять років.

Нагадаємо, раніше було опубліковано тести пробного ЗНО.