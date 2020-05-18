COVID-19: ЮНЕСКО и ИКОМ обеспокоены положением музеев в мире

По случаю Международного дня музеев (18 мая) два исследования ЮНЕСКО и Международного совета музеев (ИКОМ) подтверждают, что музеи особенно пострадали от пандемии COVID-19, причем почти 90% из них, или более 85000 учреждений, закрыли свои двери на различные периоды времени во время кризиса. Кроме того, в Африке и малых островных развивающихся государствах (МОРАГ) только 5% музеев смогли предложить онлайн-контент для своих аудиторий. Почти 13% музеев по всему миру могут никогда не открыться снова.

Оба исследования, в которых участвовали государства-члены и музейные работники, были направлены на оценку воздействия пандемии COVID-19 на музеи и музейные учреждения. Они также стремились выяснить, как этот сектор адаптировался к пандемии, и изучить способы поддержки институтов после ее окончания.

"Музеи играют основополагающую роль в обеспечении устойчивости общества. Мы должны помочь им справиться с этим кризисом и поддерживать связь со своей аудиторией", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. "Эта пандемия также напоминает нам, что половина человечества не имеет доступа к цифровым технологиям. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к культуре для всех, особенно для самых уязвимых и изолированных".

В рамках своего движения ResiliArt ЮНЕСКО начала в середине мая серию дебатов, посвященных музеям. Первые три дискуссии в партнерстве с Ibermuseums будут посвящены ситуации в иберо-американском регионе и изучению стратегий поддержки музеев и специалистов. Движение Resiliart стремится оказывать поддержку артистам во время и после кризиса Covid-19, а также анализировать актуальные вопросы посредством обмена опытом на высоком уровне между международными специалистами в области культуры.

Исследование, проведенное ИКОМ, подчеркивает тот факт, что музеи, лишенные своих посетителей, столкнутся с уменьшением своих доходов. Это может также серьезно сказаться на профессиях, связанных с музеями, их деятельности и охвате.

"Мы в полной мере осознаем и уверены в том, что профессионалы музейного дела готовы решать проблемы, связанные с пандемией COVID-19", - заявил президент ИКОМ Суай Аксой. "Однако музейный сектор не может существовать самостоятельно без поддержки государственного и частного секторов. Крайне необходимо мобилизовать средства для оказания чрезвычайной помощи и принять меры по защите специалистов и самозанятых работников, работающих по контрактам, не обеспечивающим стабильной занятости".

В своих ответах на исследование ЮНЕСКО государства придают первостепенное значение наращиванию потенциала, социальной защите музейного персонала, оцифровке и инвентаризации коллекций, разработке онлайн-контента, оказанию технической помощи и сохранению лабораторного оборудования. Все это требует мобилизации ресурсов.

Следует отметить, что, по данным ЮНЕСКО, количество музеев по всему миру увеличилось почти на 60% с 2012 года, достигнув около 95000 учреждений. Этот рост свидетельствует о том, что за последнее десятилетие музейный сектор занял важное место в национальной культурной политике. Тем не менее, исследование выявляет значительные различия, так как музеи в Африке и малых островных развивающиеся государствах составляют лишь 1,5 % от общего числа музеев в мире.

Эти выводы перекликаются с последним докладом об осуществлении государствами-членами Рекомендации ЮНЕСКО об охране и популяризации музеев и коллекций, их разнообразия и роли в обществе, опубликованной в декабре 2019 года. В ней ЮНЕСКО подчеркивает основополагающую роль, которую музеи играют в области образования и распространения культуры с точки зрения социальной сплоченности, а также поддержки местной и региональной креативной экономики.

ЮНЕСКО и ИКОМ вскоре опубликуют полные результаты своих исследований и продолжат свое сотрудничество в целях оказания поддержки музеям во всем мире при содействии государств-членов и сетей музейных специалистов.

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