Запасайтеся водою - водоканал буде возити воду в цистернах на Нивки, Святошин, Виноградар та Біличі

У Києві у зв'язку з відключенням води будуть чергувати автоцистерни з питною водою в житлових масивах Микільська Борщагівка, Новобіличі, Галагани, Нивки, Святошин, Виноградар, Академмістечко та Біличі, а також селищах Пуща-Водиця та Горенка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Київводоканалу".

Так, повідомляється, що з 22:00 19 червня до 20:00 21 червня в житлових масивах Микільська Борщагівка, Нивки, Новобіличі, Виноградар, Галагани, Академмістечко, Святошин та Біличі, а також в селищах Горенка і Пуща-Водиця можливі тимчасові перебої з водопостачанням.

"Перш за все вода може зникнути на верхніх поверхах будинків, тому мешканцям варто заздалегідь зробити запас, якого вистачить на 2 дні", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відключення необхідно для заміни двох великих засувок на водопровідній насосній станції "Виноградар-3". Стара запірна арматура вже критично зношена, що може призвести до аварійних ситуацій, тому замінити її необхідно якомога швидше. Зробити це без зниження тиску у водопровідній мережі неможливо.

“Це не означає, що вода у всіх споживачів зовсім зникне. Через зниження тиску слід очікувати відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок. Але, на всяк випадок, радимо мати хоча б мінімальний запас води для господарських потреб", – додали у водоканалі.

Згідно з повідомленням, "Київводоканал" забезпечить мешканців зазначених масивів питною водою. Для цього будуть задіяні 9 автоцистерн. Починаючи з 6:00 20 червня вони будуть чергувати за такими адресами:

просп. Правди, 31;

просп. Волі на розі вул. Світлицького;

просп. Свободи, 2;

просп. Свободи, 30;

вул. Петра Курінного на розі вул. Гната Юри;

вул. Гната Юри, 7-б;

вул. Чистяківська, 7

вул. Кулібіна, 5-6;

вул. Максименко, 10 (Пуща-Водиця).

Наголошується, що автоцистерни можуть від'їжджати для заправки, час їх відсутності може становити 2 години.

Де в Києві відключать воду

Адреси підвезення цистерн з водою в Києві

Де можна буде набрати воду на вулиці Гната Юри під час відключень

Відключення води в Києві. Карта: Київводоканал

Як повідомляли Українські Новини, в Держводагенство повідомили, що у зв'язку з маловоддям прийняли необхідні заходи для забезпечення населення і економіки водними ресурсами протягом літа.

Крім того, у Києві почали відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня.