Сьогодні православні християни відзначають Трійцю – традиції і прикмети

Християнське свято Трійця святкують на п'ятдесятий день після Великодня, тому щороку його відзначають у різні дні, цього року воно припадає на 7 червня, у зв'язку з цим українці матимуть 3 офіційних вихідних дні. Також на Трійцю християни не лише йшли в храми, але й прикрашали будинки зеленими гілками дерев, які вважалися оберегом, передають Українські Новини.

Історія свята

Свято Трійця назвали на честь зішестя Святого Духа на апостолів. Воно нагадує про святу Трійцю, три відомі прояви, лики Всевишнього – у вигляді Бога-Отця, у вигляді Бога-Сина і у вигляді Бога-Святого Духа.

Трійця – одне з головних свят християн. Його відзначають на п'ятдесятий день після Великодня. У цьому році воно припадає на 7 червня. Трійцю ще називають Зеленими святами, або П'ятидесятницею.

Традиції святкування

В цей день прикрашають домівки зеленими гілками дерев і травами. Вони символізують відродження всього живого на землі. Можна використовувати трави: аїр, м'ята, меліса, чебрець, васильки. У цей день забороняється працювати.

Після служби в храмі, люди йдуть одне до одного в гості і починають масові гуляння, ярмарки.

Обов'язково потрібно відвідати храм і принести туди букет з квітів і трав.

Після служби священики йшли на поля читати молитви з проханням до Бога благословити майбутній урожай.

На третій-Богодухів день, хлопці обирали собі наречених. Дівчат наряджали вінками, стрічками, гіллям і водили по дворах.

Народні прикмети

Вважається, що під час служби в храмі, на букет потрібно пролити декілька крапель сліз, тоді трави зможуть зцілювати від хвороб, а букет стане оберегом для дому.

На Трійцю забороняється сумувати і ображатися на когось і думати про погане.

Роса, яка випала в Трійцю, вважається дуже корисною для здоров'я та краси. Дівчата нею вмивалися, щоб зберегти свою молодість і привабливість.

Також на Трійцю дівчата ворожили на судженого. Потай ходили в ліс і кидали сплетені вінки русалкам, щоб вони послали їм багатих женихів.

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Перед Днем Трійці, православні християни відзначають поминальні дні – Батьківську суботу.