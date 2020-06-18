Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку 18 червня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 1 коп. в четвер зміцнився на 6 коп. до 26,73 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,78-26,82 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 26,74-26,77 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,73-26,74 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,59% з 23,74 UAH\/USD до 26,73 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, експерти спрогнозували, як зміниться курс гривні до 2023 року, а також розповіли з якими ризиками може зіткнутися українська економіка. Тиакож у середу курс гривні зріс.