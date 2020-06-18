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18 червня 2020, четвер, 18:25 5
Економіка 2020-06-18T18:40:28+03:00
Українські Новини
Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку 18 червня

Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку 18 червня

Надежда Комендантова
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Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 1 коп. в четвер зміцнився на 6 коп. до 26,73 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,78-26,82 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,74-26,77 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,73-26,74 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,59% з 23,74 UAH/USD до 26,73 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерти спрогнозували, як зміниться курс гривні до 2023 року, а також розповіли з якими ризиками може зіткнутися українська економіка.

Тиакож у середу курс гривні зріс.

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