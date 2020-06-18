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18 червня 2020, четвер, 16:17 6
Верховна Рада і партії 2020-06-18T16:30:11+03:00
Українські Новини
У Раді пропонують ввести заборону на виїзд за кордон тим, хто заборгував за комуналку

У Раді пропонують ввести заборону на виїзд за кордон тим, хто заборгував за комуналку

Ирина Николенко
Верховна Рада, комунальні послуги, Депутати Верховної Ради, Заборгованість за комунальні послуги, законопроєкт, оплата комуналки
До боржників комуналки можуть застосувати санкції
До боржників комуналки можуть застосувати санкції

Тоді як парламент пропонує реструктуризувати борги за комунальні послуги, 3 депутатів пропонують Верховній Раді передбачити заборону на виїзд за кордон людям, які не оплачують житлово-комунальні послуги, до моменту погашення заборгованості.

Відповідний законопроєкт № 3613 було зареєстровано у парламенті 9 червня, передають Українські Новини.

Також пропонується застосовувати до боржників такі санкції, як тимчасове обмеження права керування транспортними засобами, права користування вогнепальною зброєю та права полювання.

При наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за рік, передбачено накладення на споживача штрафу в розмірі 20% від заборгованості, при перевищенні суми платежів за 2 роки – у розмірі 30% від заборгованості, при перевищенні суми платежів за 3 роки – у розмірі 50% від заборгованості

Автори законопроєкту – депутати фракції "Слуга народу" Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв, Анатолій Костюх.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні цього року борг населення за комунальні послуги зменшився на 4,3%, або на 2 824,7 млн гривень, до 63 125 млн гривень порівняно з березнем.

Також Верховна Рада має намір дозволити зламувати квартири боржників за комунальні послуги.

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