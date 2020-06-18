У Раді пропонують ввести заборону на виїзд за кордон тим, хто заборгував за комуналку

Тоді як парламент пропонує реструктуризувати борги за комунальні послуги, 3 депутатів пропонують Верховній Раді передбачити заборону на виїзд за кордон людям, які не оплачують житлово-комунальні послуги, до моменту погашення заборгованості.

Відповідний законопроєкт № 3613 було зареєстровано у парламенті 9 червня, передають Українські Новини.

Також пропонується застосовувати до боржників такі санкції, як тимчасове обмеження права керування транспортними засобами, права користування вогнепальною зброєю та права полювання.

При наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за рік, передбачено накладення на споживача штрафу в розмірі 20% від заборгованості, при перевищенні суми платежів за 2 роки – у розмірі 30% від заборгованості, при перевищенні суми платежів за 3 роки – у розмірі 50% від заборгованості

Автори законопроєкту – депутати фракції "Слуга народу" Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв, Анатолій Костюх.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні цього року борг населення за комунальні послуги зменшився на 4,3%, або на 2 824,7 млн гривень, до 63 125 млн гривень порівняно з березнем.

Також Верховна Рада має намір дозволити зламувати квартири боржників за комунальні послуги.