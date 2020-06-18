Вина за затори в Києві лежить на міській владі, – ексзаступник міністра інфраструктури Кава

Колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава вважає, що збільшення кількості заторів у Києві сталося через непродуману політику київської влади в той час, як Київ стоїть в кілометрових заторах.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"За 6 років, коли Києвом керує команда Кличка, в місті не зроблено нічого для покращення транспортного сполучення. Більш того, громадський транспорт, який є найкращим способом боротьби з пробками в місті, в цей період не розвивалася, а навпаки деградував. Випуск муніципального транспорту на маршрути у цей період скоротився на 10%. Не було відкрито жодної нової станції метрополітену. Деградувала міська електричка, також не було збудовано жодної нової транспортної розв'язки, ні магістральної автодороги", – повідомив Кава.

Він зазначив, що вирішити цю ситуацію не тільки можна, але і вкрай необхідно.

Для скорочення кількості заторів на дорогах Києва, на думку експерта, варто зайнятися розвитком наземного транспорту (збільшити кількість трамваїв, тролейбусів, автобусів; відкрити нові маршрути в актуальних напрямках; скоротити інтервали руху наземного транспорту), розвитком метрополітену і швидкісного трамваю.

Також Кава наголосив, що варто зайнятися модернізацією приміського і удосконаленням міського залізничного транспорту, що зменшить навантаження на інші види громадського транспорту.

На його думку, скоротити кількість заторів також зможе будівництво сучасних транспортно-пересадочних вузлів біля станцій метро, а також зручних пересадочних вузлів між різними видами наземного громадського транспорту.

Що стосується дорожніх розв'язок, то Кава рекомендує розширити вже існуюче південне півкільце окружної дороги до 6-8 смуг руху, а також замінити світлофори багаторівневими розв'язками.

"І ще один момент. Ситуація з пробками погіршилася навесні цього року через непродумані обмеження. Наприклад, жодна з сусідніх країн не припиняла повністю руху міського та приміського транспорту... У нас же громадяни стали заручниками таких дурних рішень. Внаслідок чого ще частина громадян, які користувалися раніше наземним громадським транспортом, пересіли на особисті автомобілі і вже не повернулися до громадського транспорту після зняття обмежень", – додав Кава.

Як повідомляли Українські Новини, Київ з початку 2020 року піднявся з 13 на 12 місце в рейтингу транспортних заторів від світового сервісу ТомТом.

Київ "наздогнав" знамениту "столицю заторів" Джакарту, яка перебуває на 10-й позиції і Бангкок, що займає 11-е місце.