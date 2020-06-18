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18 червня 2020, четвер, 09:53 10
Суспільство 2020-06-18T10:45:02+03:00
Українські Новини
Центр і околиці Києва охопили масштабні затори. Де найбільш завантажені дороги

Центр і околиці Києва охопили масштабні затори. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
ситуація на дорогах, Затори в Києві
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Затори в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні вранці, 18 травня, Київ знову скували численні затори, які паралізували рух на мостах та інших важливих вулицях і проспектах.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, традиційно одним з найбільш завантажених з-за ремонту є Північний міст і проспект Степана Бандери. Також "варто" вулиця Набережно-Рибальська і частково Набережне шосе.

Пробки на Лівому березі КиєваПробки на Лівому березі Києва

Крім того, сильно ускладнено рух по мосту Патона, а також проспекту Соборності. Пробки скували і дороги в районі станцій метро "Лівобережна", "Гідропарк".

На Правому березі одним з найбільш завантажених станом на 09:40 є проспект Перемоги, вулиця Жилянська, а також дороги в районі станції метро "Університет". Також паралізовано рух по вулиці Вадима Гетьмана.

Затори в центрі КиєваЗатори в центрі Києва

Ускладнений рух спостерігається і на виїзді з Києва - зокрема, по Окружній дорозі в напрямку Вишневого та Софіївської Борщагівки - по вулиці Соборній. Зазначимо, що по Окружній дорозі масштабні затори розтягнулися до Теремків.

Пробки в Києві. Карта: Google MapsЗатори в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.

При цьому, лише за 2 роки кияни стали витрачати на стояння в заторах на 2 дні свого життя більше. Так, ще в 2018 році затори забирали 202 години або 8 днів 10 годин в рік. "Зайвий" час шляху на роботу становила 26 хвилин вранці і 27 хвилин ввечері.

Раніше Українські Новини повідомляли, Віталій Кличко впевнений, що у Києві затори створюють не кияни. Тому звернувся до народних депутатів з пропозицією надати допомогу у вирішення транспортного колапсу на київських дорогах

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