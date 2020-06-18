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  • За каденцію Кличка київські затори "наздогнали" Джакарту та Бангкок, залишивши далеко позаду Каїр і Куала-Лумпур
18 червня 2020, четвер, 06:22 5
Транспорт 2020-06-18T06:45:01+03:00
Українські Новини
За каденцію Кличка київські затори "наздогнали" Джакарту та Бангкок, залишивши далеко позаду Каїр і Куала-Лумп

За каденцію Кличка київські затори "наздогнали" Джакарту та Бангкок, залишивши далеко позаду Каїр і Куала-Лумпур

Павло Твердохліб
Віталій Кличко, Мер Києва, КМДА, Автомобільні затори, Дорожній трафік
Автомобільні затори (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Автомобільні затори (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

За останній рік транспортні затори в столиці України "наздогнали" знамениті "столиці пробок" Джакарту та Бангкок. Це стає очевидним із світового рейтингу від всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom.

Київ, який розташувався на 12-му місці у світовому рейтингу, йде слідом за столицею Індонезії Джакартою (10-а позиція) та столицею Таїланду Бангкоком (11-е місце). При цьому, усі 3 міста мають однаковий індекс TomTom – 53%. А "відставання" Києва в рейтингу є в даному випадку скоріше не позитивним, а негативним фактором.

Так, і Джакарта, і Бангкок протягом року зберегли колишній показник у 53%, тому й знаходяться на більш високих позиціях, ніж Київ. Українська столиця "наростила" за рік відразу 7%, наздогнавши легендарні столиці автозаторів.

"Стрибок" заторів відразу на 7% є рекордом для Топ-50 міст за рейтингом транспортних заторів.

У той же час, позаду Києва в рейтингу виявився 20-мільйонний Мехіко, що йде 13-му місці. А 16-мільйонний єгипетський Каїр і малайзійський Куала-Лумпур, що стали справжньою легендою за хаотичністю та завантаженістю трафіку,  в реальності значно відстали від української столиці. Так, столиця Єгипту розташувалася в рейтингу на 36-му місці, а столиця Індонезії – на 46-му.

Раніше Українські Новини повідомляли, Київ піднявся з 13-го на 12-е місце в рейтингу транспортних заторів від світового сервісу TomTom.

Столиця України стала третім містом Європи за складністю пересування і розташувалася між країнами, що мають понад 8 млн населення Бангкоком (Таїланд) і Мехіко (Мексика). У топ-15 рейтингу домінують міста з населенням більше 7-8 млн мешканців.

Згідно з даними компанії TomTom, в 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у пробках 227 годин, що дорівнює 9 дням 11 годинам, що "викреслені з життя".

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