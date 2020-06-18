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18 червня 2020, четвер, 15:32 7
Суспільство 2020-06-18T16:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві сильний вітер мало не відніс дитину

У Києві сильний вітер мало не відніс дитину

Елена Новикова
Гроза, Шквал, Київ, дитина, Вітер, Шквальний вітер

У Києві 17 червня, вдруге за тиждень злива з грозою затопила вулиці, а через сильні пориви вітру дерева гнулися до землі. На Осокорках шкали вітру були настільки сильними, що дитині довелося триматися за дерево, аби її не віднесло вітром.

Про це свідчить відео, опубліковане на сторінці news_kiev в Instagram.

На відео видно, що через сильний вітер дитина не могла йти і трималася за дерево, поки чоловік не забрав її.

 
 
 
 
 
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Публікація від Новини Києва і України (@news_kiev) 18 Чер 2020 в 1:31 PDT

 

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок, 15 червня, стихія в центрі Києва поламала дерева і пошкодила припарковані під ними авто, через що утворилися значні затори.

Також в ніч з 13 на 14 червня шторм обійшов стороною Київ, але знеструмив 348 населених пунктів у 9 областях України.

Крім того, Укргідрометцентр прогнозує, що 18 червня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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