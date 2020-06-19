Симптоми Covid-19 у пацієнтів стали тяжчими, ніж пару тижнів тому, - головна лікарка Олександрівської лікарні

Згідно зі статистикою, після ослаблення карантину кількість хворих на коронавірус стрімко зростає. За останні кілька днів в Україні уже встановили декілька антирекордів. В Києві в Олександрівській лікарні щодня приймають все більшу кількість хворих з лихоманкою.

Про це розповіла головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмилою Антоненко в інтерв'ю "КП в Україні"

"На жаль так. До нас привозять хворих з пневмонією середнього та тяжкого ступеня. У день доводиться приймати до 50 пацієнтів за швидкою. Не у всіх випадках підтверджується COVID-19, але кількість інфікованих явно побільшало", - зазначила вона.

Крім того, Антоненко зазначила, що зараз пацієнти потрапляють в лікарню з лихоманкою, яка погано збивається медикаментами, хоче ще декілька тижнів тому у людей фіксували лише підвищення температури.

"Ось яка особливість: якщо тижні три тому ми спостерігали пацієнтів з пневмоніями без високої температури, то зараз у хворих переважно лихоманка - така, як була на початку епідемії. Висока температура до 39 градусів, яка погано збивається препаратами, дуже сильна слабкість", - розповіла головна лікарка.

Також вона наголосила, що з приходом літа коронавірус нікуди не зник, як прогнозували раніше.

"Багато хто увірував, що з початком літа вірус втратив свою силу. Але я не можу це підтвердити. Він нікуди не подівся, залишається таким же агресивним, як був, і так само легко передається під час контактів з інфікованими хворими", - сказала Антоненко.

Як повідомляли Українські Новини, медики пояснили, як не сплутати сезонну алергію з COVID-19.

Також повідомляли про те, в яких випадках "швидка" приїде до хворих з симптомами коронавірусу.