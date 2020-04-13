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13 квітня 2020, понеділок, 08:30 37
Суспільство 2020-04-13T10:15:02+03:00
Українські Новини
Медики пояснили, як не сплутати сезонну алергію з COVID-19

Медики пояснили, як не сплутати сезонну алергію з COVID-19

Кира Молчанова
Алергія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Симптоми коронавірусу
Алергія. Верба. Фото: Pixabay
Алергія. Верба. Фото: Pixabay

З початком цвітіння у багатьох людей проявляється алергія на пилок рослин (поліноз). Її симптоми — нежить, свербіж очей, гортані і т. д. — легко переплутати з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), у тому числі COVID-19. Як відрізнити одне від іншого розповіли у Центрі громадського здоров'я України.

Ключові відмінності сезонної алергії — для неї не характерно підвищення температури і симптоми знімаються протиалергічними засобами.

Якщо у людини поліноз, вона повинна уникати контактів зі специфічними алергенами і проконсультуватися з лікарем щодо антигістамінних ліків та імунотерапії. Пандемія COVID-19 на це не впливає.

У той же час необхідно пам'ятати, що нова коронавірусна інфекція небезпечна насамперед для літніх людей і осіб з хронічними захворюваннями серцево-судинної, дихальної системи, діабетом, онкологічними недугами та ін. Тому дуже важливо дотримуватися правил профілактики, щоб не поширювати вірус.

Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. Після використання потрібно викинути в сміттєвий контейнер з кришкою. У разі відсутності серветок чхайте і кашляйте у згин ліктя.

Мийте або обробляйте спиртовмісним дезінфектором руки до і після туалету, після вулиці, перед приготуванням їжі, після дотиків до поверхні загального користування: дверних ручок, вимикачів, кнопок у ліфтах і тому подібне.

Мити руки потрібно теплою водою з милом 20-40 с. Якщо немає можливості вимити руки, обробіть їх дезінфектором з вмістом спирту не менш 60%.

Після миття руки краще витерти одноразовим рушником або серветками, які потім треба викинути в сміттєвий контейнер.

Не виходьте на вулицю без потреби, а якщо вийшли, уникайте громадських місць і дотримуйтесь відстані щодо інших людей не менше 1,5-2 м.

Поставтеся до карантину відповідально. Тривале перебування вдома - нелегкий час. Тому сплануйте свій щоденний розпорядок. Додайте до нього фізичні вправи і навчання, а сімейний відпочинок (читання, фільми, серіали) можна урізноманітнити онлайн-переглядом опер, театральних вистав, віртуальними екскурсіями. Багато музеїв та інших організацій на час карантину відкрили безкоштовний доступ до своїх ресурсів.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Ганна Скороход (позафракційна), у якій підтвердили коронавірус, розповіла по днях про симптоми COVID-19 і про ліки, які брала, щоб зняти симптоматику COVID-19.

До цього як відрізнити коронавірус від грипу, розповіла Уляна Супрун.

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