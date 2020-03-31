підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
31 березня 2020, вівторок, 06:10 6 Інфографіка
Медицина 2020-03-31T06:45:03+03:00
Українські Новини
В яких випадках "швидка" приїде до хворих з симптомами коронавірусу

В яких випадках "швидка" приїде до хворих з симптомами коронавірусу

Ярина Вацяк
Швидка допомога, Коронавірус, Симптоми коронавірусу, Covid-19
Швидка допомога Фото: Автоспецпром
Швидка допомога Фото: Автоспецпром

На виклик до громадян із симптомами коронавірусу карети "швидкої допомоги" будуть виїжджати після огляду сімейного лікаря або при дихальній недостатності та симптомах пневмонії.

Про це Українським Новинам повідомив представник служби "швидкої допомоги", передають Українські Новини.

"Карети виїжджатимуть тільки після огляду сімейним лікарем. Оскільки ми повинні розуміти симптоматику захворювання. Якщо з характерних симптомів тільки кашель, то ми не будемо приймати виклик. За наявності більш серйозних симптомів ми приймаємо дзвінок і після цього будемо вирішувати, потрібно везти пацієнта в лікарню чи необхідна тільки самоізоляція", - повідомили у "швидкій".

Також представник зазначив, що це правило не поширюється в тому випадку, якщо у хворого є симптоми пневмонії або, наприклад, гострої дихальної недостатності.

Куди звертатися при симптомах коронавірусу:

Інфографіка: МозІнфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симптомами коронавірусу і контактних осіб.

Тим часом Кличко закликав киян "стукати" на людей з симптомами коронавірусу.

Більше новин про: Швидка допомога Коронавірус Симптоми коронавірусу Covid-19

У Тернопільській області у 21 медпрацівника виявил...
Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симп...
Кабмін пропонує відмовитися від допомоги на розвит...
Facebook пожертвує $100 млн для видавництв, чиї ре...
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину
Рада звільнила Ємця та Уманського
Новини
Список радників Єрмака та його заступників 06:22 Документ
В яких випадках "швидка" приїде до хворих з симптомами коронавірусу 06:10 Інфографіка
Великдень вдома і другий етап медреформи. Що зміниться в квітні для українців 06:00
Долар подешевшав. НБУ оприлюднив курс валют на вівторок 05:40
Пенсійний фонд попередив про шахраїв і розповів, як пенсіонерам не позбутися грошей 05:05
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня 08:25 Інфографіка
більше новин
Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok