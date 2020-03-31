В яких випадках "швидка" приїде до хворих з симптомами коронавірусу

На виклик до громадян із симптомами коронавірусу карети "швидкої допомоги" будуть виїжджати після огляду сімейного лікаря або при дихальній недостатності та симптомах пневмонії.

Про це Українським Новинам повідомив представник служби "швидкої допомоги", передають Українські Новини.

"Карети виїжджатимуть тільки після огляду сімейним лікарем. Оскільки ми повинні розуміти симптоматику захворювання. Якщо з характерних симптомів тільки кашель, то ми не будемо приймати виклик. За наявності більш серйозних симптомів ми приймаємо дзвінок і після цього будемо вирішувати, потрібно везти пацієнта в лікарню чи необхідна тільки самоізоляція", - повідомили у "швидкій".

Також представник зазначив, що це правило не поширюється в тому випадку, якщо у хворого є симптоми пневмонії або, наприклад, гострої дихальної недостатності.

Куди звертатися при симптомах коронавірусу:

Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симптомами коронавірусу і контактних осіб.

Тим часом Кличко закликав киян "стукати" на людей з симптомами коронавірусу.