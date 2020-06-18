Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень

Служба безпеки України викрила Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Укрзалізницю" в закупівлі неякісних та крадених запчастин на 100 млн гривень.

За повідомленням прес-служби СБУ, "Укрзалізниця" закупила неякісних запчастин на 100 млн гривень, що створювало загрози стабільному функціонуванню залізничних перевезень. У структурних підрозділах "Укрзалізниці" та комерційних структурах у 5 регіонах України проводять обшуки.

"Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена кустарним способом, частина - викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі", - додали в СБУ.

Як повідомлялося раніше, до складу наглядової ради "Укрзалізниці" та комітету з корупції, антикорупції та комплаенсу УЗ входить антикорупціонер, колишній журналіст-розслідувач і народний депутат Сергій Лещенко. Про свою роботу саме в цьому комітеті сам Лещенко заявляв в одному з інтерв'ю. При цьому він стверджував, що з корупцією в "Укрзалізниці" бореться спеціальний підрозділ у складі 200 фахівців, а він сам є лише "государевим оком з приводу того, як у цій компанії борються з корупцією".

Як повідомляли Українські Новини, екс-нардеп Сергій Лещенко у квітні задекларував більше 300 тис. гривень гонорару за роботу в якості члена наглядової ради "Укрзалізниці". Крім того, у березні він задекларував третину мільйону гривень гонорару від "Укрзалізниці".

Рік тому - у липні 2019 року - кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Анна Бондар подала до Центральної виборчої комісії скаргу на кандидата в депутати в тому ж окрузі Сергія Лещенка. Фактично вона звинуватила антикорупціонера у викраденні та незаконному використанні бренду "Слуга народу", на що екс-нардепа від "Блоку Петра Порошенка" (БПП) ніхто не уповноважував.