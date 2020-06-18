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  • Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень
18 червня 2020, четвер, 14:18 9
Транспорт 2020-06-18T15:00:02+03:00
Українські Новини
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гриве

Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень

Павло Твердохліб
СБУ, Укрзалізниця, Сергій Лещенко, Держзакупівлі
Сергій Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine
Сергій Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Служба безпеки України викрила Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Укрзалізницю" в закупівлі неякісних та крадених запчастин на 100 млн гривень.

За повідомленням прес-служби СБУ, "Укрзалізниця" закупила неякісних запчастин на 100 млн гривень, що створювало загрози стабільному функціонуванню залізничних перевезень. У структурних підрозділах "Укрзалізниці" та комерційних структурах у 5 регіонах України проводять обшуки.

"Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена кустарним способом, частина - викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі", - додали в СБУ.

Як повідомлялося раніше, до складу наглядової ради "Укрзалізниці" та комітету з корупції, антикорупції та комплаенсу УЗ входить антикорупціонер, колишній журналіст-розслідувач і народний депутат Сергій Лещенко. Про свою роботу саме в цьому комітеті сам Лещенко заявляв в одному з інтерв'ю. При цьому він стверджував, що з корупцією в "Укрзалізниці" бореться спеціальний підрозділ у складі 200 фахівців, а він сам є лише "государевим оком з приводу того, як у цій компанії борються з корупцією".

Як повідомляли Українські Новини, екс-нардеп Сергій Лещенко у квітні задекларував більше 300 тис. гривень гонорару за роботу в якості члена наглядової ради "Укрзалізниці". Крім того, у березні він задекларував третину мільйону гривень гонорару від "Укрзалізниці".

Рік тому - у липні 2019 року - кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Анна Бондар подала до Центральної виборчої комісії скаргу на кандидата в депутати в тому ж окрузі Сергія Лещенка. Фактично вона звинуватила антикорупціонера у викраденні та незаконному використанні бренду "Слуга народу", на що екс-нардепа від "Блоку Петра Порошенка" (БПП) ніхто не уповноважував.

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