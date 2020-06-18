Нічого страшного тут не сталося, — Шмигаль про відмову Ради схвалити програму діяльності Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що нічого страшного немає в тому, що Верховна Рада відмовилася схвалити програму діяльності Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Підтримка була, але у деяких народних депутатів було несприйняття надання імунітету уряду або окремим міністрам, що стало каменем спотикання. На жаль, це політичний момент. Але з точки зору роботи... ми будемо продовжувати роботу. Нічого страшного тут не сталося", - сказав він.

Він зазначив, що програма діяльності була розроблена спільно з комітетами Верховної Ради і відповідає потребам українців на цей час.

Шмигаль підкреслив, що Кабмін в першу чергу хотів знайти спільну мову з парламентом, а не отримати імунітет.

Затвердження програми Кабміну дає уряду річний імунітет, бо згідно з Конституцією Рада не може розглядати питання про відповідальність Кабміну протягом року з дня схвалення програми діяльності уряду.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Верховної Ради не налаштовані дати Кабінету Міністрів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля річний імунітет підтримкою програми дій уряду.

Крім того, Кабмін все одно хоче реалізувати свою програму діяльності.