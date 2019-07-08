Астролог розповіла, як місячне затемнення впливає на поведінку людей

Після того, як 2 липня під знаком Раку відбулося сонячне затемнення, 17 липня українцям варто очікувати місячне затемнення, яке може принести чимало неприємностей.

Астролог і письменниця Ліза Стардуст розповіла, що люди повинні бути готові до емоційних зривів, плутанини в житті і осмислення деяких думок під час ретроградного Меркурія. Про це зазначається у статті Newsweek.

"Люди будуть переоцінювати факти, які вони чули, і їм дійсно доведеться розшифровувати, впевнені вони у їх правдивості чи ні. Люди дійсно почнуть бачити правду і будуть ставити під сумнів свої дії з минулого, а також дії і мотиви інших. Це може призвести до непорозумінь у житті, привносячи багато роздумів про власні дії і дії інших. Це просто літо роздумів", - пояснила Ліза Стардуст.

Також астролог порадила більше спілкуватися в соціальних мережах, адже так ми зможемо впоратися зі своїми емоціями і запобігти непорозумінь, роздумуючи над своїми відповідями перед відправкою листа.

"Рахуйте до трьох, перш ніж відповісти на чиєсь повідомлення. Дайте собі охолонути, перш ніж відповідати. Нічого не зміниться, якщо ви просто виділите хвилину, щоб заспокоїтися", - порадила вона.

Нагадаємо, під час місячного затемнення 17 липня астрологи радять бути менш агресивними і уникати конфліктів.

Раніше міністр охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що магнітні бурі і погода не впливають на самопочуття людини.