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  • Шарій опублікував відео, як почалася бійка в метро — на його прихильників напали
17 червня 2020, середа, 21:30 8
Події 2020-06-18T13:00:07+03:00
Українські Новини
Шарій опублікував відео, як почалася бійка в метро — на його прихильників напали

Шарій опублікував відео, як почалася бійка в метро — на його прихильників напали

Елена Новикова
Акція протесту, Анатолій Шарій, Бійка, Партія Шарія, Бійка в метро

Після акції протесту під Офісом Прзидента з вимогою відставки Володимира Зеленського, сталася бійка між учасниками акції, прихильниками "Партії Шарія" та її противниками. Лідер партії Анатолій Шарій опублікував відео в Telegram-каналі, на якому видно, хто почав бійку.

"Терпилам, що раскудахтались тут про "натовпом на хлопчиків, не наш метод". Ось так "хлопчики" нападали на людей перш ніж отримали п**ди. А тепер заткніть пащі, терпіли, і краще перемикайтеся на грізні пости в фейсбук. Всім розуміючим - респект", — написав Шарій під відео.

 

На відео можна побачити, як, як група противників Шарія нападає зі спини на людей з символікою партії і починає їх бити.

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня на акції протесту біля Офісу Президента вимагали відставки Володимира Зеленького з плакатами та транспарантами в руках. Учасники акції вигукували: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий президент - не мій президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?".

Крім того, близько 20 прихильників руху "Демократична сокира" мітингували біля Офісу Президента в 30 метрах від прихильників Шарія проти дій лідера партії – Анатолія Шарія.

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