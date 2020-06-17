Шарій опублікував відео, як почалася бійка в метро — на його прихильників напали

"Терпилам, що раскудахтались тут про "натовпом на хлопчиків, не наш метод". Ось так "хлопчики" нападали на людей перш ніж отримали п**ди. А тепер заткніть пащі, терпіли, і краще перемикайтеся на грізні пости в фейсбук. Всім розуміючим - респект", — написав Шарій під відео.

На відео можна побачити, як, як група противників Шарія нападає зі спини на людей з символікою партії і починає їх бити.

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня на акції протесту біля Офісу Президента вимагали відставки Володимира Зеленького з плакатами та транспарантами в руках. Учасники акції вигукували: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий президент - не мій президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?".

Крім того, близько 20 прихильників руху "Демократична сокира" мітингували біля Офісу Президента в 30 метрах від прихильників Шарія проти дій лідера партії – Анатолія Шарія.