Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 2,1 млрд доларів. Тому влада має намір закупити в США 16 патрульних катерів і технічне обладнання на 600 млн доларів. Про це повідомляє Агенція зі співпраці в обороні та безпеці Міністерства оборони США, передають Українські Новини.

"Державний департамент вирішив схвалити можливий військовий продаж уряду України до шістнадцяти патрульних катерів Mark VI та пов'язаного обладнання за оцінювальною вартістю в 600 млн доларів. Агенція по співпраці в обороні і безпеки засвідчило це, повідомивши Конгрес про можливий продаж", - сказано в ньому.

Мова йде про закупівлю до 16 малих бойових катерів Mark VI у SAFE Boats International, 32 артилерійських систем MSI Seahawk A2, 20 електрооптичних інфрачервоних радарів FLIR, 16 систем гучномовців дальньої дії, 16 систем ідентифікації друзів або недругів, 40 гармат МК44, а також комунікаційного обладнання, запчастин та інструментів, навчального обладнання і логістичної підтримки.

Як повідомляли Українські Новини, США надасть Україні оборонне обладнання на $60 млн, включаючи ракети Javelin.