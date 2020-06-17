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17 червня 2020, середа, 11:37 6
Зовнішня політика 2020-06-17T13:15:03+03:00
Українські Новини
США надасть Україні оборонне обладнання на $60 млн, включаючи ракети Javelin

США надасть Україні оборонне обладнання на $60 млн, включаючи ракети Javelin

Елизавета Драбкина
Javelin, Допомога США, Фінансова допомога Україні
Оборонне обладнання Фото: Посольство США в Facebook
Оборонне обладнання Фото: Посольство США в Facebook

США надасть Україні оборонне обладнання на 60 млн доларів, включаючи протитанкові ракети Javelin після того, як Україна і США підписали у грудні угоди про постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Допомога США в сфері безпеки і співробітництва з Україною щодо COVID-19 продовжуються! Вчора Управління військового співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйон доларів для передачі українських партнерів, включаючи рації, боєприпаси і протитанкові ракети Javelin", - сказано в ньому.

Наголошується, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям російської агресії.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні минулого року Держдеп офіційно підтвердив продаж Javelin Україні на $39 млн.

Після чого у січні 2020 року Україна вперше безпосередньо закупила у Пентагону чергову протитанкових ракетних комплексів Javelin (на суму в $36,5 млн. – ред.).

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