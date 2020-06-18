Зеленський призначив київським губернатором Володіна

Головою Київської обласної державної адміністрації президент Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської обладміністрації Василя Володіна.

Про це повідомив, під час представлення новопризначеного керівника області, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, передають Українські Новини.

Він повідомив, що його планував представити Зеленський, але він зараз вимушено перебуває на самоізоляції.

Трофімов передав слова Зеленського про впевненість що Київська область і далі буде "вітриною" якісних змін в Україні.

11 березня Зеленський тимчасово поклав обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації на Володіна.

У грудні 2019 року Володін був призначений заступником київського губернатора.

З 2012 по 2019 рік він був директором департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Як повідомляли Українські Новини, 11 березня Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна.

На сьогодні в Київській області планується зробити 5 або 6 районів, проте щодо районних центрів рішення ще немає. Водночас Ірпінь уже воює з Бучею та Гостомелем через нове районування.