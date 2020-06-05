Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування

Оприлюднений проект карти нового районування громад Київської області спричинив скандал між сусідніми містами - Бучею та Ірпенем. Згідно з документом, одним із майбутніх 6 райцентрів Київщини має стати Буча, а не Ірпінь, як хотіла влада цього міста.

Виконуючий обов'язки міського голови Ірпеня Андрій Літвинов звинуватив керівництво Київської області та Кабінет Міністрів України в тому, що рішення було ухвалено кулуарно, без погодження з навколишніми населеними пунктами і суперечить самій методиці затвердження районів.

"Давайте разом не дамо переписати та перекреслити багаторічну історію задля вгамування чиїхось політичних амбіцій!" - написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Літвинов. При цьому він додав лист до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від імені 4 сіл та селища Коцюбинське з проханням повернути центр укрупненого району в Ірпінь.

В оригіналі листа є прізвище, але бракує підпису голови селища Гостомель Юрія Прилипка, який звинуватив владу Ірпеня в тому, що вона займається маніпуляціями та намагається виїхати на брехні.

"Жодних листів на підтримку створення Ірпінського району я не підписував. Як не було і голосування з цього питання на сесії селищної ради. Ірпінської посадовці, за звичкою, намагаються видати бажане за дійсне", - заявив Юрій Прилипко.

При цьому він назвав владу Ірпеня "тінейджерами", зазначивши, що вони самі "профукали" можливість стати районним центром.

"Ірпінські тинейджери при владі розтринькали все, що змогли. Прошляпили створення Ірпінської ОТГ. Від них, як від коростяних, порозбігалися всі, хто зміг. Колись потужний регіональний центр лишився, наче в насмішку, з єдиним селом, яке затягнув під себе силою та обманом", - повідомив Прилипко.

На думку мешканки Ірпеня Михайлини Скорик-Шкарівської, справжня причина того, що район став Бучанським, а не Ірпінським, дійсно полягає в конфлікті цього міста з Бородянкою, Бучею та Вишгородом. Адже влада Ірпеня усіма способами, зокрема і шляхом інформаційних атак, намагалася переграти сусідів, чим настроїла проти себе більшість з 17 новоутворених об'єднаних територіальних громад (ОТГ), що увійшли до складу нового району.

"Вивчивши конфліктогенне середовище Приірпіння, Офіс Президента та уряд обрали Бучу як найбільш зручне місто обласного значення для офісу урядника. Від конфлікту Ірпеня з Бородянкою та Вишгородом виграла Буча", - повідомила журналіст.

За її словами, насправді великого значення статус районного центру більше не матиме, адже після реформи функції укрупнених районів будуть суттєво зменшені. Зокрема, вони втратять доступ до бюджетів, бо всі послуги громадяни отримуватимуть на рівні ОТГ.

Нагадаємо, у колишнього мера Володимира Карплюка, який фактично продовжує керувати Ірпенем, і мера Бучі Анатолія Федорука давній конфлікт. Він став публічним під час парламентських виборів влітку 2019 року, коли Федорук визнав, що агітувати за Карплюка було помилкою.

На місцевих виборах 2020 року Карплюк намагається висунути власного кандидата - депутата з Ірпеня Аркадія Кобринця - проти мера Бучі. А в ніч на 1 квітня в Бучі було розміщено плакат із зображенням Кобринця з провокаційними написами на адресу Федорука.