Законопроєкт про референдум та легалізацію ігрового бізнесу. Чим сьогодні займеться Рада

У той час, як платформа Бойко назвала законопроєкт Володимира Зеленського плагіатом, Верховна Рада в четвер, 18 червня, розгляне доопрацьовану програму діяльності уряду, законопроєкт № 3612 про народовладдя через Всеукраїнський референдум у першому читанні та законопроєкт № 2285-д про легалізацію ігрового бізнесу у другому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Так, першим питанням порядку вказана програма діяльності уряду, далі - звіт про виконання державного бюджету за 2019 рік.

Крім цього, в першому читанні парламентарії розглянуть законопроєкт, внесений Президентом Володимиром Зеленським про Всеукраїнський референдум, також законопроєкт № 2182 про Всеукраїнський референдум і № 3177 про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою.

Далі в порядку проєкт постанови № 3661 про створення пресслужби управління з питань звернень громадян та відділу з питань запобігання корупції в структурі апарату Ради.

Також парламентарії у четвер розглянуть заяву про складання повноважень депутата від фракції "Голос" Святослава Вакарчука та депутата від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Ольги Бєлькової.

У другому читанні парламент має намір розглянути законопроєкти № 3322 про внесення змін до Кодексу України щодо процедур банкрутства в частині дозволу проводити збори і комітет кредиторів у рамках процедури банкрутства дистанційно в режимі відеоконференції на період дії карантину, № 3509 про можливості виділення коштів з фонду боротьби з коронавірусом на покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення, № 2285-д про легалізацію ігрового бізнесу, № 3348 про дозвіл Вищому антикорупційного суду самостійно здійснювати управління об'єктами державної власності та обирати слідчих суддів на 3 роки з можливістю повторного переобрання, № 3350 про можливість погашення частини заборгованості державного підприємства "Антонов" (Київ) шляхом передачі нежитлового приміщення за адресою проспект Перемоги, 41 Вищому антикорупційного суду, № 3383 про дозвіл відновлювати і продовжувати процесуальні строки на період карантину за заявою учасника справи.

Також у першому читанні Рада розгляне законопроєкт № 3112 про обов'язки виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, і в другому - законопроєкт № 2284 про деривативи.

Як повідомляли Українські Новини, заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що законопроєктом №3612 про народовладдя шляхом Всеукраїнського референдуму не передбачається можливість зменшення території України, а тільки розширення її кордонів шляхом винесення на референдум питання про зміну її території, також депутат вважає пріоритетним прийняття законопроєкту про медіа.

Тим часом Зеленський пропонує, щоб Всеукраїнський референдум міг скасовувати прийняті Радою закони.