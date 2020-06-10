Платформа Бойко звинуватила Зеленського в плагіаті законопроєкту про референдум

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вважає законопроєкт №3612 про народовладдя через Всеукраїнський референдум, внесений Президентом Володимиром Зеленським 9 червня у Верховну Раду, не відповідним Конституції і містить ознаки плагіату.

Про це йдеться на сайті партії, передають Українські Новини.

"Аналіз основних положень Законопроєкту вказує на його невідповідність нормам Конституції України, що гарантує повноту влади народу і його право на управління державними справами (статті 5 і 38 Основного Закону України), а сам зміст Законопроєкту має ознаки плагіату", - йдеться в ньому.

При цьому наголошується, що в парламенті раніше була створена робоча група для розробки проєктів законів з питань народовладдя, яка займалася розробкою законопроєкту про Всеукраїнський референдум, і його текст для громадського обговорення був оприлюднений на сайті Верховної Ради, також спрямований головою Ради Дмитром Разумковим для оцінки Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

Однак зареєстрований відповідний законопроєкт був Зеленським.

"У зв'язку з цим необхідно зазначити, що Верховна Рада України (її органи) не є підрядною організацією Президента України з підготовки його законодавчих ініціатив, а мовчазне використання законодавчих розробок народних депутатів України ‒ це плагіат, що неприйнятно в правовій державі, в якій конституційно визначено принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6). При цьому у статті 93 Конституції України народні депутати України, як і глава держави, є самостійними суб'єктами законодавчої ініціативи", - наголошується в повідомленні.

Крім цього зазначається, що положення частини першої ст. 3 законопроєкту про референдум, що визначають його предмет, нівелюють право народу як єдиного джерела влади на управління державними справами, у тому числі на прийняття нової Конституції, законів, внесення змін до законів на Всеукраїнському референдумі, тим самим звужують зміст і обсяг чинних прав громадян, що суперечить частині третій ст. 22 Конституції.

Неконституційність законопроєкту також пояснюється тим, що в Конституції закріплено, що на референдум не допускаються законопроєкти з питань податків, бюджету та амністії, а внесеним Зеленським законопроєктом про референдум розширюється перелік питань, які не можуть бути предметом такого референдуму.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді прийняти законопроєкт про Всеукраїнський референдум, який раніше виносився на громадське обговорення.

Також Зеленський пропонує, щоб Всеукраїнський референдум міг скасовувати прийняті Радою закони.