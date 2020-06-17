У Києві на вихідних відключать воду через ремонт. Список адрес

У Києві з 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 через ремонтні роботи буде відключатися вода. Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу" у Facebook. "Нагадуємо, що з 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 ми будемо проводити ремонтні роботи, тому можлива відсутність води на верхніх поверхах будинків у житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також у селищах Горенка і Пуща-Водиця.

Жителям цих житлових масивів, особливо тим, хто проживає на верхніх поверхах, радимо заздалегідь запастися водою в необхідних обсягах", - йдеться в повідомленні. Список адрес, за яким буде обмежено водопостачання. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін розробляє заходи задля уникнення водного дефіциту. За інформацією Державного агентства водних ресурсів, останні п'ять років в Україні були маловодні, тому існує ймовірність виникнення дефіциту води в басейнах деяких річок. Крім того, у Києві почали відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня.