Кабмін визначив порядок виплат доплат медикам, що бореться з коронавірусом

Кабінет Міністрів визначив порядок виплат доплат медикам, залученим до боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у середу на позачерговому засіданні Кабмін прийняв постанову, яка визначає правила та умови, за яким медичні працівники, які залучені до боротьби з коронавірусом, будуть отримувати підвищені зарплати, а заклади охорони здоров'я - оплату послуг через Національну службу здоров'я.

"Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров'я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами", - це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, закупівля послуг планується з урахуванням можливості закладів надавати пацієнтам якісну медичну допомогу з наступних пакетів: стаціонарна допомога пацієнтам; екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим коронавірусом; медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, створеними для реагування на коронавірус; стаціонарна медична допомога при коронавірусі, яка надається окремими установами охорони здоров'я протягом квітня.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину.

Раніше Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, працюючим з коронавирусными хворими.