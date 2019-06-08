Супрн розповіла про користь шовковиці, вишень і черешень

Шовковиця — модний суперфуд, а не сміття під ногами. А вишні — не просто начинка для пирогів чи сировина для наливки, а снодійне.

Про це йдеться в дописі на сторінці виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину і менш калорійна, ніж яблучний сік чи молоко. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров’я судин та захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. За складом шовковиця нагадує червоне вино, і каву.

Крім того, шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу. Щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів їсти по 45 грамів шовковиці. Шовковиця також може покращувати рівень цукру натщесерце.

Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію, проте це не робить шовковицю ліками, тим більше від раку.

У шовковиці багато заліза та калію і вітамінів С, К та Е. Ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати.

Вишні та черешні розглядають як нутріцевтики — продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного вжитку. Проте черешня також не є ліками.

Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини в дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям. Вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром.

Огляд у науковому журналі Nurtients повідомляє, що вишні покращують стан людей із остеоартритом, зменшують оксидативний стрес і запалення, знижують тиск і сприяють відновленню м’язів.

Також вишні та черешні варто їсти проти ночі. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон.

"Пам’ятайте, що варення чи наливки — не найкращий спосіб переробки ягід та фруктів. Краще сушити чи заморожувати все те, що ви не змогли з’їсти влітку", - дала пораду Супрун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чим корисна полуниця: як правильно вибрати і їсти.

Крім того, Супрун розповіла, чому корисно пити каву, але краще відмовитися від латте.

Також в. о. міністра розвінчала міф про те, що здорове харчування це дорого і дала поради, на які продукти варто звернути свою увагу.