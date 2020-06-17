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17 червня 2020, середа, 19:34 8
Силові структури 2020-06-17T21:45:03+03:00
Українські Новини
Під час брифінгу прикордонників через прикордонну огорожу на "Шегинях" перелазили люди

Під час брифінгу прикордонників через прикордонну огорожу на "Шегинях" перелазили люди

Ольга Фандорина
Польща, Держприкордонслужба, Кордон, Шегині, Перетин кордону, Шегині-Медика

Тоді як у пункті пропуску "Шегині" громадяни кілька годин чекають, щоб потрапити до Польщі, під час брифінгу прикордонників люди перелізли через паркан. Відео під час брифінгу зняли журналісти видання "Твоє місто".

На передньому плані заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавел розповідав про черги на пішому переході, а на його фоні люди перелізли через паркан.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило, що на двох порушників наклали штраф у 170 гривень кожному.

Раніше Українські Новини повідомляли, країни ЄС відкриють кордони для українських громадян за умови зменшення кількості хворих коронавірусом.

З 15 червня октроются пункти пропуску на кордоні з аннексированным Кримом.

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