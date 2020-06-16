На Донбасі бойовики поранили чотирьох українських військових

15 червня бойовики 7 разів обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил, троє українських військовослужбовців поранено, одного травмовано.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Загарбники обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82-мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник ввів вогонь неподалік Новоселівки Другий, Павлополя, Авдіївки, Кам'янки і Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріл вівся близько Новолуганского.

Внаслідок обстрілу з боку загарбників троє воїнів Об'єднаних сил отримали поранення, а ще один - бойове травмування.

За даними розвідки, за минулу добу були поранені три окупанта.

З початку поточної доби російські збройні формування стріляли зблизька.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня 2 військовослужбовця загинули, 4 поранено та 7 травмовано.

Також 11 червня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів ООС 2 військових були поранені та 1 особа травмована.