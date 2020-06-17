Сьогодні відновлює роботу пункт пропуску на кордоні з Румунією

Пункт пропуску "Солотвино" — "Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією відновлює роботу в середу, 17 червня, о 18:00, а також сьогодні Україна відкрила пішохідне сполучення з Росією і Білоруссю.

Про це сказано у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 17 травня, з 18:00 відновлюється робота пункту пропуску "Солотвино" — "Сігету - Мармацієй", - сказано в ньому.

За інформацією прикордонної поліції Румунії, пропуск на територію Румунії буде здійснюватися для громадян, які офіційно працевлаштовані на території Румунії і мають підтверджувальні документи (без проходження обов'язкової обсервації), осіб, які прямують транзитом (протягом 48 годин).

Інші категорії осіб, які прибувають на територію Румунії, підлягають обов'язковій обсервації.

Підкреслюється, що в'їзд іноземцям в Україні дозволено з обов'язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацію.

Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19 передбачено обсервація або самоізоляція з додатком "Дій вдома".

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня Кабмін вирішив відновити роботу пунктів пропуску у всіх аеропортах з 15 червня.

В ЄС запустили сайт для відстеження відкриття кордонів.