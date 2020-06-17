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17 червня 2020, середа, 16:57 7
Транспорт 2020-06-17T18:30:03+03:00
Українські Новини
Україна відкрила пішохідне сполучення з Росією і Білоруссю

Україна відкрила пішохідне сполучення з Росією і Білоруссю

Кира Молчанова
Карантин, Кабмін, Росія, Білорусь, Відкриття кордонів, пом'якшення карантину
Кордон, прикордонники. Фото: dpsu.gov.ua
Кордон, прикордонники. Фото: dpsu.gov.ua

З початку відновлення роботи більш ніж 74 тисяч осіб перетнули пішохідний пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні, але на українсько-білоруському та українсько-російському кордоні, як і раніше, діяли суттєві обмеження. Сьогодні Кабінет Міністрів вирішив відновити пішохідне сполучення з Білоруссю та Росією і автомобільне сполучення з Білоруссю в пунктах пропуску "Дольськ" (у Волинській області) і "Вільча" у Київській області).

Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

З слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, рішення підготовлено з метою відновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю у зв'язку з поступовим послабленням карантинних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня Кабмін вирішив відновити роботу пунктів пропуску у всіх аеропортах з 15 червня. 

В ЄС розробили сайт для відстеження відкриття кордонів.

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