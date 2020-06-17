Україна відкрила пішохідне сполучення з Росією і Білоруссю

З початку відновлення роботи більш ніж 74 тисяч осіб перетнули пішохідний пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні, але на українсько-білоруському та українсько-російському кордоні, як і раніше, діяли суттєві обмеження. Сьогодні Кабінет Міністрів вирішив відновити пішохідне сполучення з Білоруссю та Росією і автомобільне сполучення з Білоруссю в пунктах пропуску "Дольськ" (у Волинській області) і "Вільча" у Київській області).

Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

З слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, рішення підготовлено з метою відновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю у зв'язку з поступовим послабленням карантинних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня Кабмін вирішив відновити роботу пунктів пропуску у всіх аеропортах з 15 червня.

В ЄС розробили сайт для відстеження відкриття кордонів.