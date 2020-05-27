Київ має намір оскаржити рішення про скасування пішохідних зон на Подолі

Київська міська державна адміністрація має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування пішохідних зон на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Це рішення суду в законну силу ще не вступило. І ми вже підготували апеляцію. Тому що не може купка людей, які ініціювали позов з різних причин, в тому числі і політичних, нехтувати інтересами суспільства. У рішенні суду йдеться про порушення прав шістьох осіб. Нібито пішохідна зона створює перешкоди для цих людей. Незрозуміло, які саме", - відповів Кличко на питання щодо рішення суду про скасування пішохідних зон на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного.

Він зазначив, що опитування, яке проводилося після надання цій зоні статусу пішохідної, показало, що 82% жителів Подолу позитивно поставилися до такого рішення.

"Тож місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного і буде облаштовувати її як одну з туристичних локацій. У наступному році ми плануємо реконструкцію Контрактової площі і вулиці Сагайдачного", - підкреслив Кличко.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві вирішили побудувати ще один пішохідний міст – від Оболонської набережної до острова Оболонського. Будівництво буде завершено до кінця нинішнього року.

Поки ж у Києві планується створити 17 зелених зон для туризму недалеко від житлових масивів.