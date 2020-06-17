У разі посилення карантину можуть закрити метро і дитсадки. Чого будуть стосуватися нові обмеження

Кабінет Міністрів оновив механізми, за якими в регіонах з високим рівнем поширення коронавірусу можуть посилити карантинні обмеження в деяких сферах, а також продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, повідомляється, що оновлені механізми посилення карантинних обмежень будуть стосуватися:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності установ, що надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів, спортзалів;

діяльності закладів.

Також Шмигаль додав, що на період дії адаптивного карантину забороняється перебування громадян в громадських будівлях і транспорті без масок або респіраторів.

Кількість пасажирів, що перевозяться громадським транспортом, має відповідати кількості місць для сидіння.

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, які області найгірше боролися з коронавірусом.

Крім того, за даними на ранок 17 червня Київ, а також 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.