У разі посилення карантину можуть закрити метро і дитсадки. Чого будуть стосуватися нові обмеження

Кабінет Міністрів оновив механізми, за якими в регіонах з високим рівнем поширення коронавірусу можуть посилити карантинні обмеження в деяких сферах, а також продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Так, повідомляється, що оновлені механізми посилення карантинних обмежень будуть стосуватися: проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів; діяльності установ, що надають послуги з розміщення; роботи метрополітену; перевезення пасажирів у всіх видах сполучень; відвідування закладів дошкільної освіти; роботи культурних закладів, фітнес-центрів, спортзалів; діяльності закладів. Також Шмигаль додав, що на період дії адаптивного карантину забороняється перебування громадян в громадських будівлях і транспорті без масок або респіраторів. Кількість пасажирів, що перевозяться громадським транспортом, має відповідати кількості місць для сидіння. Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, які області найгірше боролися з коронавірусом. Крім того, за даними на ранок 17 червня Київ, а також 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.