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  • У разі посилення карантину можуть закрити метро і дитсадки. Чого будуть стосуватися нові обмеження
17 червня 2020, середа, 15:58 8
Кабмін 2020-06-17T16:45:02+03:00
Українські Новини
У разі посилення карантину можуть закрити метро і дитсадки. Чого будуть стосуватися нові обмеження

У разі посилення карантину можуть закрити метро і дитсадки. Чого будуть стосуватися нові обмеження

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, закриття метро, закриття дитсадків
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів оновив механізми, за якими в регіонах з високим рівнем поширення коронавірусу можуть посилити карантинні обмеження в деяких сферах, а також продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, повідомляється, що оновлені механізми посилення карантинних обмежень будуть стосуватися:

  • проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
  • діяльності установ, що надають послуги з розміщення;
  • роботи метрополітену;
  • перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
  • відвідування закладів дошкільної освіти;
  • роботи культурних закладів, фітнес-центрів, спортзалів;
  • діяльності закладів.

Також Шмигаль додав, що на період дії адаптивного карантину забороняється перебування громадян в громадських будівлях і транспорті без масок або респіраторів.

Кількість пасажирів, що перевозяться громадським транспортом, має відповідати кількості місць для сидіння.

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, які області найгірше боролися з коронавірусом.

Крім того, за даними на ранок 17 червня Київ, а також 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

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