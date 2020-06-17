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17 червня 2020, середа, 13:25 10
Суспільство 2020-06-17T14:45:02+03:00
Українські Новини
Львівська, Чернівецька і Тернопільська області гірше всіх боролися з Covid-19, — Кабмін

Львівська, Чернівецька і Тернопільська області гірше всіх боролися з Covid-19, — Кабмін

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, боротьба з коронавірусом
Коронавірус. Фото: рixabay
Коронавірус. Фото: рixabay

Кабінет Міністрів здійснив перевірку облдержадміністрацій для встановлення виконуваності розпоряджень уряду та прем'єр-міністра щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу, захворюваність на який побила два антирекорди в Україні. Найгіршими, за результатами перевірки, виявилися Тернопільська, Запорізька та Львівська.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів здійснив перевірку обласних державних адміністрацій на предмет виконання рішень уряду та прем'єр-міністра щодо запобігання розповсюдження на території України COVID-19... Нижню п'ятірку в свою чергу склали: Чернігівська - 15 балів, Волинська - 15 балів, Тернопільська - 15 балів, Запорізька - 14 балів, Львівська - 13 балів", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що за результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень уряду був складений рейтинг облдержадміністрацій, всі області оцінювалися за 5-бальною шкалою за 7 показниками.

Ці показники були розділені на 2 великих напрями: виконання доручень уряду та виконання доручень прем'єр-міністра.

Здійснювався моніторинг виконання таких рішень уряду: дотримання режиму в'їзду-виїзду з областей; ситуація із забезпеченням обсервації; ситуація в лікарнях з виплат зарплат; соціальний захист під час карантину.

Також здійснювався моніторинг виконання таких рішень прем'єр-міністра: відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії і регіональних комісій ТЕБ та НС; організація і проведення дезінфекційних заходів у регіонах; забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус.

Максимальну оцінку в 35 балів не отримав ніхто.

У першу п'ятірку областей увійшли: Луганська область - 31 бал, Хмельницька - 27 балів, Харківська - 25 балів, Дніпропетровська - 25 балів, Київська - 25 балів.

Сумська, Закарпатська та Донецька області отримали по 24 бали, Чернігівська і Полтавська - по 23 бали, Черкаська - 22 бали, Вінницька і Одеська - по 21 балу, Івано-Франківська і Закарпатська області - по 20 балів, Кіровоградська і Херсонська - по 19 балів, Рівненська - 17 балів і Миколаївська - 16 балів.

Як повідомляли Українські Новини, 13 тис. протоколів про порушення карантинного режиму надійшли в суди Києва з початку введення заборон.

Раніше Кабмін планував збільшити розмір штрафів за перебування в приміщеннях та проїзд в громадському транспорту без маски

Крім того, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що однією з головних причин зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію є недотримання соціальної дистанції, ігнорування масок та антисептиків.

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