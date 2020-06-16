У Київській області 25 випадків коронавіруса за добу. Де найбільше хворіють

За минулу добу, 15 червня, кількість нових випадків захворювання на коронавірус в Київській області збільшилася на 25 до 2 049 хворих осіб, однак відносно 14 червня показник зменшився.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 16 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2 049 випадків захворювання коронавірусом (у т. ч. 167 дітей і 402 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу - 25", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 485 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 188, у Софіївській Борщагівці - 59 і в Петропавлівській Борщагівці - 47), в Обухівському районі - 256 випадків (найбільша кількість в Обухові - 127 і Українці - 40).

Також 90 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 82 - в Броварському районі, 55 - у Васильківському, 53 - в Баришівському, 40 - у Вишгородському, 38 - у Кагарлицькому, 34 - в Миронівському, 27 - в Бородянському, 19 - в Макарівському.

При цьому 102 випадки підтверджені в Ірпені, 92 - в Білій Церкві, 70 - у Броварах, 68 - у Борисполі, 53 - в Бучі, 48 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 38 - у Фастові, 35 - у Вишгороді, 32 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебуває 250 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 799 людини.

За весь час епідемії одужали 828 осіб (в тому числі 65 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 369 повідомленнь про підозру на COVID-19, за останню добу - 27 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня в двох областях України не було виявлено жодного нового випадку захворювання на коронавірусну інфекцію.

Тим часом захворюваність на коронавірус в Україні другий день поспіль зростає – за минулу добу, 15 червня, виявлено 666 нових випадків.