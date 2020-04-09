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  • Розвідка США знала про появу коронавірусу ще в листопаді і попереджала владу про епідемію, – ЗМІ
09 квітня 2020, четвер, 10:22 12
Світ 2020-04-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
Розвідка США знала про появу коронавірусу ще в листопаді і попереджала владу про епідемію, – ЗМІ

Розвідка США знала про появу коронавірусу ще в листопаді і попереджала владу про епідемію, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
США, Китай, Розвідка США, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Вперше світ почув про новий коронавірус на початку січня. Проте розвідка США знала про появу інфекції ще в листопаді, і попереджала владу США про можливу епідемію по всьому світу. Про це повідомляє ABC News.

Відомство посилається на чотири своїх джерела, серед яких співробітники NCMI (Національний центр медичної розвідки США).

Згідно з інформацією, усі дані були отримані на основі перехоплення інформації з комп'ютерів, кабелів зв'язку і аналізу супутникових знімків.

У звіті причиною паніки вказали шкоду для американських військ в Азії. Крім того, зазначалося, що вірус може принести серйозні наслідки для людства.

За даними джерел, в Білому домі з кінця листопада і протягом грудня для головних чиновників і для Ради нацбезпеки проводилися брифінги про коронавірус. З січня звіт стали включати в щоденну зведення розвідки для Дональда Трампа.

Незважаючи на це, міністр оборони Марк Еспер заявив, що не пам'ятає звіт розвідки і не знає про брифінгах в Білому домі. За словами директора NCMI Шейна Дея, листопадового звіту не існує.

Джерела стверджують, що Китай знав про вихід епідемії з-під контролю, але ретельно приховував інформацію від інших держав.

Як повідомляли Українські Новини, за останніми даними, кількість хворих на коронавірус досягла 1,5 млн осіб.

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