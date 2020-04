Трамп заявив, що нічого не знав про епідемію коронавірусу восени і звинуватив ЗМІ у поширенні фейків

На днях телекомпанія ABC з посиланням на джерела в спецслужбах оприлюднила інформацію про те, що розвідка США попереджала владу про епідемію коронавірусу ще в листопаді, а з початку грудня в Білому домі проводилися брифінги про інфекції, які з січня включені в щоденне зведення для Дональда Трампа.

Проте сам президент спростовує інформацію, називаючи її фейком. Про це він написав у своєму Twitter.

Thank you Frank. It's ABC Fake News. They knew they were wrong when they went with this Hoax of a story! https://t.co/FHkRaW3BTi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2020

"Це брехливі новини ABC. Вони знали, що були неправі, коли публікували цю неправдиву історію!" - написав Трамп.

Аналогічну інформацію кілька днів тому опублікував The Washington Post. Так, за даними відомства, розвідка США вперше попередила Трампа про спалах коронавірусу 3 січня. При цьому відзначалася вся серйозність ситуації і можливі смертельні наслідки спалаху.

