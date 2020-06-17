У 12 населених пунктах Одеської області вода не придатна для пиття

В Одеській області вода не відповідає нормам. Фото: sud.ua

В Одеській області вода не відповідає нормам. Фото: sud.ua

В 12 селах Одеської області виявили, що питна вода не придатна до споживання. Так, 17.6% взятих проб питної води не відповідають гігієнічним вимогам для споживання, а 26.4% не відповідають нормам санітарно-хімічних показників в той час, як морська вода на 4 пляжах Одеси не відповідає мікробіологічним показникам.

Про це повідомляє пресслужба державного управління "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

В Одеській області відібрали 102 проби питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні та 72 проби для дослідження на санітарно-хімічні показники.

З них не відповідають гігієнічним вимогам, призначеної для споживання людиною, за санітарно-мікробіологічними показниками 18 проби (17.6%).

Забруднену воду виявили в: Великомихайлівському районі (село Великоплоське), Окнянський район (села Антонівка, Довжанка, Ставрово, Малаевцы), Татарбунарський район (село Новоселиця).

Також провели дослідження за санітарно-хімічними показниками 19 проби (26.4%). Забруднену воду виявили в: Великомихайлівському районі (села Великоплоське, Слов'яносербка), Окнянський район (села Антонівка, Довжанка, Ставрово, Малаєвці).

Як повідомляли Українські Новини, у 9 областей України для споживання використовують привізну питну воду, а в 3 українських містах відсутнє централізоване водопостачання.

Крім того, в Києві на вихідних планується відключення води через ремонтні роботи з 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 – де буде відсутня вода.