У трьох містах України немає централізованого водопостачання, питну воду привозять у 9 областей

В Україні централізованим питним водопостачанням забезпечені 99,1% міст, 89,8% селищ міського типу і 30,1% сіл.

Про це сказано в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

"Всього в Україні централізованим питним водопостачанням забезпечено 99,1% міст, 89,8% селищ міського типу і 30,1% сільських населених пунктів. Сільські населені пункти охоплені централізованим водопостачанням найбільш широко в Херсонській області - 98,8%, Одеській - 79,4%, Київській - 73,7% та Миколаївській - 58,0%", — сказано в ньому.

Наголошується, що серед усіх українських міст централізоване водопостачання відсутнє тільки у 3 - Судова Вишня і Турка у Львівській області та Вашківці у Чернівецькій області.

В 9 областях країни для питних цілей використовується привізна вода: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська та Херсонська області.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київводоканал" заявляє, що недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%.