Українським військовим закуплять нову партію Javelin із США, 100 українських бронемашин та іншу техніку

Україна і США підписали угоди про постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом IV кварталу за рахунок зосередження ресурсів, Міноборони України вдалося укласти контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів "Javelin" виробництва США. Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника. Є кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, кілька літаків. Говорячи кілька, я маю на увазі ресурс IV кварталу. Ми продовжуємо рухатися в напрямку забезпечення військ станціями радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки", - зазначив заступник міністра оборони Анатолій Петренко.

Крім того, він повідомив, що Міноборони в поточному році реалізувало 2 контракти з урядом США за програмою іноземних військових продажу, а також 1 контракт з Агентством НАТО з підтримки та постачання.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп в зв'язку з нещодавнім припинення фінансування військової допомоги Україні, в проект бюджету на 2021 фінансовий рік запропонував виділити щонайменше $250 млн на допомогу у сфері безпеки і оборони, в тому числі, на придбання протитанкових ракет Javelin.

У серпні Україна і США узгодили умови протитанкових ракетних комплексів Javelin.