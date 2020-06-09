підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 червня 2020, вівторок, 14:54 6
Lifestyle 2020-06-09T16:15:02+03:00
Українські Новини
Найкращим дитячим фільмом 2019 року став "Фокстер & Макс"

Найкращим дитячим фільмом 2019 року став "Фокстер & Макс"

Ольга Фандорина
Кінофестиваль, ЧілдренКінофест, Артхаус Трафік, Чілдрен Кінофест

В Україні у 2020 році завершився 7-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест", який вперше за 7 років відбувся онлайн. На безкоштовні покази зареєструвалося понад 20 000 глядачів. Про це повідомляє "Артхаус Трафік".

Третій рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка – цього року переможцем за підсумками глядацького голосування став фантастичний пригодницький фільм "Фокстер & Макс" Анатолія Матешка. У конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми, найкращою роботою визнано "Сузір’я Єдинорога" 14-річної Влади Березанської з Фастова.

7 червня під час онлайн-церемонії закриття фестивалю було оголошено переможця міжнародного конкурсу. Фаворитом глядацького голосування стала фантастична стрічка "Фокстер & Макс", яка розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями. Глядачі фестивалю відзначили захопливий сюжет стрічки та вдалі спецефекти – фільм набрав 4,74 бала з 5. Друге місце посів австралійський сімейний фільм "Мій друг містер Персіваль" з 4,70 балами – його кінотеатральний прокат заплановано в Україні на 23 липня. Третє місце здобула стрічка виробництва Німеччини – "Тім Талер, або Проданий сміх", вона отримала 4,69 бала.

У рамках фестивалю вже вчетверте відбувся конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. Організатори отримали понад 220 заявок з усієї України, серед яких обрали 10 фіналістів. Переможця визначило професійне журі українських кінематографістів: продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу "Перші ластівки" актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор стрічки "Викрадена принцеса".

На церемонії закриття фестивалю відбулося нагородження: звання Найкращого українського дитячого фільму року та нагороду у розмірі 20 000 грн отримала робота про вплив соціальних мереж на сучасних підлітків – "Сузір’я Єдинорога" 14-річної Влади Березанської з Фастова. Найкращими стрічками в категоріях 7-10 та 11-14 років стали фільми "Історія НЕЧТО" (реж. Васіліса Найдьонова, Всеволод Неймирок, Харків) та "Пандемія" (реж. Елеонора Чолак, Білгород-Дністровський). Переможці у цих категоріях отримали по 5 000 грн. Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів на сайті фестивалю, та нагороду в розмірі 10 000 грн отримала стрічка "Білочка Софія" 9-річної Таїни Щегельської з Кам'янця-Подільського. Восени фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube каналі "Чілдрен Кінофесту". 

Фестиваль, який цього року вперше відбувся онлайн, зібрав понад 130 тисяч відвідувачів сайту. На перегляд фільмів та голосування за Гран-прі "Чілдрен Кінофесту" зареєструвались понад 20 тисяч глядачів – разом вони подивились 20 441 годину фільмів.

Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. 

VІІ "Чілдрен Кінофест" пройшов онлайн з 29 травня по 7 червня 2020 на сайті www.childrenkinofest.com.

Більше новин про: Кінофестиваль ЧілдренКінофест Артхаус Трафік Чілдрен Кінофест

У Києві за добу вдвічі впала кількість нових інфікованих коронавірусом
Зеленський пропонує Раді прийняти законопроєкт про всеукраїнський референдум
Новини
У Мінрегіоні розповіли, за яких умов тарифи на тепло знизяться 15:52
"Записам Деркача" з розмовою Байдена і Порошенка призначили експертизу, — Венедиктова 15:30
Майже 82 % клієнтів розрахувались з АТ "Харківміськгаз" за доставку газу в травні 15:26 Прес-реліз
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
більше новин
Зеленський вважає необхідним легалізувати в Україні приватні армії 17:47
СБУ викликає Стерненко для вручення підозри. Той вже заявив, що не прийде 20:57
Міністр юстиції допускає, що введення карантину могло порушити Конституцію 21:35
Технічні проблеми: єдиний реєстр декларацій перестав працювати 19:49
Росія таємо вночі пригнала в Луганськ військові вантажівки, — ОБСЄ 22:53
більше новин
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися 10:56 Інфографіка
більше новин
Від завтра знову запрацюють пункти пропуски в зоні ООС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok